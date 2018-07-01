Жительницу Барнаула обвиняют в жестоком убийстве котят на глазах у свидетелей

30 июня 2018 года приблизительно в 6 часов утра во дворе дома жительница одного из подъездов при свидетелях палкой зверски убила двух новорожденных котят, которых подкармливали жильцы, и выбросила их в мусорные баки, разбросала чашечки с кормом по всему двору, разогнала животных.

Одинокая женщина, ухаживающая за бездомными животными, в результате скандала была вынуждена дважды вызывать скорую помощь. Вызван наряд полиции, составлено заявление по ст. 245 ч. д УК РФ о жестоком обращении с животными.