Жительницу Барнаула обвиняют в жестоком убийстве котят на глазах у свидетелей

Утром 30 июня в Барнауле в одном из домов на улице Сухэ-Батора были убиты два новорожденных котенка, сообщили читатели altapress.ru. По данным свидетелей, это сделала одна из жительниц этого дома.
Из сообщения наших читателей:
30 июня 2018 года приблизительно в 6 часов утра во дворе дома жительница одного из подъездов при свидетелях палкой зверски убила двух новорожденных котят, которых подкармливали жильцы, и выбросила их в мусорные баки, разбросала чашечки с кормом по всему двору, разогнала животных.
Одинокая женщина, ухаживающая за бездомными животными, в результате скандала была вынуждена дважды вызывать скорую помощь. Вызван наряд полиции, составлено заявление по ст. 245 ч. д УК РФ о жестоком обращении с животными.
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