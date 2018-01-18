Жителя Алтайского края отправили в колонию за езду в пьяном виде

Жителя Камня-на-Оби приговорили к реальному сроку за повторную езду в пьяном виде, сообщает краевая прокуратура.
В ноябре пьяный мужчина дважды садился за руль. Оба раза его задерживали полицейские. Суд установил, что, несмотря на признание вины и смягчающие обстоятельства, осужденный не сделал выводов. В конце 2016 года каменца уже судили по аналогичной статье.
Мужчину приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.
Приговор не обжаловали, он вступил в законную силу.
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