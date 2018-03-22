Жуткое видео с девочкой, угрожающей губернатору Подмосковья, набирает популярность в сети

Напомним, что в ночь на 21марта в Волоколамске на местной свалке произошел выброс газа. Отравились около 60 школьников. Многих из них привезли в центральную районную больницу, где вспыхнул стихийный митинг местных жителей.

Приехавших на место губернатора Подмосковья и главу района освистали. Районного начальника даже побили. А вот этот ролик с угрожающей губернатору девочкой стал в короткие сроки очень популярным в сети.