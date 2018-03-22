Жуткое видео с девочкой, угрожающей губернатору Подмосковья, набирает популярность в сети

21 марта во время стихийного митинга у больнице в Волоколамске, куда привезли десятки отравившихся школьников, была снята на видео девочка, делающая странные угрожающие жесты в сторону губернатора Московской области Андрея Воробьева, пишут "Известия".
Напомним, что в ночь на 21марта в Волоколамске на местной свалке произошел выброс газа. Отравились около 60 школьников. Многих из них привезли в центральную районную больницу, где вспыхнул стихийный митинг местных жителей.
Приехавших на место губернатора Подмосковья и главу района освистали. Районного начальника даже побили. А вот этот ролик с угрожающей губернатору девочкой стал в короткие сроки очень популярным в сети.
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