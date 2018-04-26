"Золотые" кроссовки создали голландские обувщики из переработанной жвачки

В Нидерландах выпустили кроссовки с подошвой из переработанной жвачки. Ее собрали с амстердамских улиц и переплавили, сообщает Хайтек.
Производители уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку.
На производство четырех пар ушло около килограмма жевательной резинки. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи. Первая партия такой обуви появится на рынке уже в июне 2018 года. Ориентировочная стоимость экологических кроссовок — около 190 евро. Планируется, что всего будут представлены два типа кроссовок — розовые и черно-красные, пишет bfm.ru.
Ежегодно на улицах Амстердама оказывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки, и городская администрация тратит миллионы долларов, чтобы убрать ее.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.