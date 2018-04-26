"Золотые" кроссовки создали голландские обувщики из переработанной жвачки

Производители уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку.

На производство четырех пар ушло около килограмма жевательной резинки. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи. Первая партия такой обуви появится на рынке уже в июне 2018 года. Ориентировочная стоимость экологических кроссовок — около 190 евро. Планируется, что всего будут представлены два типа кроссовок — розовые и черно-красные, пишет bfm.ru.

Ежегодно на улицах Амстердама оказывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки, и городская администрация тратит миллионы долларов, чтобы убрать ее.