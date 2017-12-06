Зверям — купе, людям — плацкарт, или противоречивые новации РЖД

Иван Кузьмин, редактор auto.altapress.ru

В холдинге констатируют: у людей изменились понятия о сервисе. В связи с этим на съезде много говорили о том, как компания будет привлекать пассажиров. Звучали красивые слова вроде "цифровая железная дорога", "интернет вещей", "инновации". Блокчейн, вопреки моде, не упомянули.

Чтобы понять, каких изменений ждать пассажирам от железной дороги, я выписал из выступлений и презентаций руководителей "РЖД" на съезде конкретные пункты.

Например, вот что железнодорожники уже делают:

устанавливают в вагонах автоматы с продуктами и кофе;

ставят биотуалеты (ими оборудовано 42% вагонов) и кондиционеры (63%);

в 92 поездах смонтировали душевые кабины;

развивают сети Wi-Fi с доступом к локальным информационным сервисам;

ускоряют поезда, запускают ночные и дневные экспрессы;

и т. д.

А вот какие любопытные сервисы следует ожидать от "РЖД" в ближайшем будущем:

в 2018 году появится возможность заказать питание в поезде (полноценный завтрак, обед и ужин можно будет приобрести как вместе, так и по отдельности);

"РЖД" будут перевозить детей 10–16 лет без сопровождения взрослых. Приглядывать за ними будут начальник поезда и проводники. На вокзалах дети будут находиться в зале повышенной комфортности;

аналогичным образом поездом можно будет отправить домашних животных. Собаку, кошку, птицу, хомяка, кролика или черепаху повезут в отдельном купе штабного вагона под наблюдением проводников;

"РЖД" запустит индивидуальные программы лояльности. Например, можно будет копить баллы и менять их на билеты.

"Любая деталь, любая мелочь обязаны быть такими же удобными и понятными, как и в повседневной жизни", — продолжает Белозеров.

Но с этим как-то плохо соотносится тот факт, что 80% из 676 новых вагонов, что "РЖД" купят в 2018 году, будут плацкартными. Таким образом, ни о каком отказе от тесных вагонов речь вопреки сообщениям в СМИ не идет. "Боковушки" у туалета и ноги в проходах будут актуальные еще многие годы.

"54 человека едут в таких условиях... одни слова такие приходят... не знаю, как сказать... недостойных для перевозки пассажиров" — так охарактеризовал плацкартные вагоны один из топ-менеджеров "РЖД".

"РЖД" не спешат от них отказываться потому, что эти вагоны чрезвычайно популярны у населения, объясняют в компании. Выходит, есть вещи, которые должны оставаться неизменными, как привычка пассажиров брать с собой вареную курицу. Как бы ни хотелось перевести всю железную дорогу на цифровые рельсы, плацкартные вагоны, похоже, останутся железнодорожной классикой.