Звезда "Бригады" ответил на слухи об его алкогольной зависимости

Павел Майков ответил на слухи об алкогольной зависимости. Актер признался, что может начать выпивать от "нечего делать".

Как сообщает "Voice", артист заявил, что некоторые алкоголики могут выпивать даже на работе и признался, что помогал коллегам побороть пагубную привычку, но к сожалению его действия результата не принесли.

"Меня, как ребенка, надо постоянно чем-то занимать, чтобы не появлялись дурацкие мысли", - признался Майков.

Артист также отметил, что если человек сам не хочет побороть алкогольную зависимость, ему в этом никто не поможет.

Ранее altapress.ru сообщал, чем заняться в Барнауле на неделе.

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