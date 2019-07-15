Александр Гудков путешествует по Алтаю

Телеведущий, актер и юморист Александр Гудков с командой КВН «Федор Двинятин» путешествует по Республике Алтай. Одна из участниц команды — Марина Бочкарева — поделилась фотографиями в Instagram.

Судя по снимкам в stories, КВНщики побывали в Алтайском крае проездом и обосновались в Республике Алтай. Там они съездили на Чемал, посмотрели на Катунь, заметили огромных «алтайских мух», сфотографировались на фоне горных пейзажей.

«2й день. Переезд в Онгудайский район. Красивейшая Катунь, горы, горы, перевалы, алтайские пирожки, в том числе новосибирский пирожок — Митя Фомин, пробки из коров (как и в Москве) и повсюду запах чабреца. #алтай прекрасен», — пишет Марина Бочкарева под одной из фото.

Сам Гудков в Instagram пока фотографиями не делился.

Ранее певец Митя Фомин и телеведущая Лена Летучая побывали на Алтае и вдохновились местными красотами, а Ольга Бузова 13 июля выступила в Яровом.