Алтайский край оказался привлекательнее для туристов, чем Республика Алтай

Алтайские гостиницы
За 2022 год в гостиницах Алтайского края остановилось почти полмиллиона человек — 477 тыс. Это на 10,2% больше, чем годом ранее. Более 14,3 тыс. из всех гостей региона — иностранцы. При этом в гостиницах Республики Алтай останавливалось втрое меньше посетителей, а прирост составил всего 1,7%. Иностранцев среди приезжих было около 1,7 тыс. человек.
Вместе с тем, по количеству элитных отелей республика опережает край. Если последний в 2022 году располагал единственным пятизвездочным отелем, то в Горном Алтае таковых насчитывалось целых четыре. А вот гостиниц категории «четыре звезды» в Алтайском крае почти вдвое больше, чем в Республике Алтай: 13 против семи.
Алтайский край
Зачем туристы едут на Алтай
Цели туристов, посещающих оба Алтая, тоже отличаются. Так, если в крае деловыми является почти треть поездок — 29,5%, то в Республике Алтай — только 19,7%. В личных целях ее посещают 80,3% гостей. Из них 76,1% приезжают в отпуск отдохнуть.
В Алтайский край в личных целях едет 70,5% туристов. При этом к отпуску и отдыху стремятся лишь 58%. Еще 3,9% едут за образованием, а 3,4% — на лечение. Средняя продолжительность пребывания как в одном, так и в другом Алтае составляет 2-3 дня.