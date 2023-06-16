Туристический поток становится заметной статьей доходов бюджета Алтайского края. За первый день работы на ПМЭФ Виктор Томенко подписал два важнейших соглашения, касающихся этой сферы.

Алтайский край будет зарабатывать на туристах больше, а деньги от новых инвестпроектов направят на социалку.

С губернаторами Новосибирской области и Республики Алтай Виктор Томенко договорился о создании маршрута «Чуйский тракт» — вдоль федеральной магистрали, ключевой транспортной артерии Сибири.

В развитии маршрута будут участвовать Новосибирская область и Республика Алтай, а так как магистраль федеральная — деньги на ее реконструкцию дадут из федерального бюджета.

Тракт расширят до четырех полос, движение по нему станет намного безопаснее, исчезнут пробки, сократится число аварий. Полностью обновленной дорогой будут пользоваться долгие годы жители края.

Второе соглашение — с компанией-инвестором из Тюменской области «Сибинтел-Холдинг», которая построит в городе-курорте Белокурихе новый гостинично-оздоровительный комплекс.

Край не потратит на стройку ни рубля, зато комплекс будет стабильно приносить дополнительные деньги в бюджет, а потратят их на социальную сферу. Также это сотни гарантированных рабочих мест для жителей края.

Любые инвестиции в сфере туризма работают на развитие экономики края. За прошлый год туризм принес в бюджет края почти 2 млрд рублей. На эту сумму можно построить две новых школы, или 50 мостов, или 90 ФАПов в сельских территориях.

Ранее стало известно, что по туристическим маршрутам Барнаула можно будет прогуляться с аудиогидом.