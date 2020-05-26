Алтайский мини-отель за 550 тысяч рублей предлагает анонимно пожить в «роскошных палатках»

Мини-отель на реке Йедыгем в Республике Алтай предлагает палаточный отдых за 550 тысяч рублей на двоих, пишет Тайга.инфо.

За 8 дней (с 22 по 29 августа 2020 года) туристов просят заплатить 420 тысяч и отдельно оплачивается доставка на место вертолетом за 60 тысяч рублей с человека туда-обратно.

В другие дни стоимость чуть ниже. Например, 25−30 июля — 229,5 тысяч рублей, 30 июля — 4 августа — 234,6 тысяч.

Отмечается, что за эти деньги туристы получат «проживание в лагере в роскошных палатках», питание от шеф-повара, ежедневные экскурсии, стрельбу из лука и настольные игры и можно будет «понаблюдать за конями».

Турбаза отдельно отмечает, что места в палатках быстро заканчиваются из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса.

Отдельным пунктом идет почти полная анонимность гостей.

«Кроме нескольких обитателей лагеря, туристов здесь нет, в отличии от популярных пляжных курортов, где их толпы, все всё фотографируют и можно встретить кого угодно. Тут никто не будет Вас снимать, Вас не увидят постороннние, никто не узнает о Вашем отдыхе, если Вы сами этого не захотите», — сказано в соцсетях турбазы.

Ранее сообщалось, что с 1 июня правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма.

Роспотребнадзор считает, что эпидемическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не позволит санаториям и турбазам открыться 1 июня.