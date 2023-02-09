9 февраля
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Туризм

30 снимков про романтику железных дорог

Запах копченой колбаски, дырявые носки попутчика, рюмка водки и брошенный соленый огурчик — вот без чего не обходится ни одно путешествие по железной дороге. Altapress.ru собрал 30 снимков, авторам которых повезло с попутчиками. Кстати, среди них есть котик!

На жележной дороге.
На жележной дороге.
опубликовано на cmehopanorama.com

Кстати, у altapress.ru есть фоторепортаж из того времени, когда по центру Барнаула гуляли нагишом.

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