Выиграй путешествие ко Дню туризма

27 сентября по всему миру отмечают замечательный праздник — День туризма! Это праздник абсолютно каждого человека, который хотя бы раз ощутил себя путешественником. День туризма был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос, а в России отмечается с 1983 года.

Туристическая компания «Авиафлот» подготовила приятный сюрприз к этому дню: на канале YouTube стартовал конкурс с отличным призом — подарочным сертификатом на 5000 рублей на любые услуги компании!**

Что нужно сделать для участия? Все просто!

Подписаться на канал YouTube.

Оставить комментарий к видео о розыгрыше. В комментарии напишите , какую тему вам интересно было бы услышать в следующем видеоблоге.

10 октября 2018 г. будут подведены итоги конкурса среди подписчиков канала. Победитель будет определен случайным образом по оставленному комментарию под конкурсным видео. Желаем всем удачи в конкурсе и больше сочных путешествий с самыми яркими впечатлениями!

Не пропустите актуальные спецпредложения на различные виды туров от компании «Авиафлот»! Китай , Хайнань от 25 600 руб./чел.

Хайнань от 25 600 руб./чел. Таиланд , Паттайя от 37 650 руб./чел.

Паттайя от 37 650 руб./чел. Вьетнам , Нячанг от 32 725 руб. /чел.

Нячанг от 32 725 руб. /чел. Индия , Гоа от 30 350 руб. /чел.

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Справка

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.

Сайт компании: aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66

* Стоимость указана при 2-х местном размещении и действительна на момент публикации.

**Организатор акции: ИП Логунов В. Н. Срок проведения акции: 26.09.18−10.10.18 г.г. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону +7 (3852) 22-66-66.