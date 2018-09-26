Выиграй путешествие ко Дню туризма

Туристическая компания «Авиафлот» подготовила приятный сюрприз к этому дню: на канале YouTube стартовал конкурс с отличным призом — подарочным сертификатом на 5000 рублей на любые услуги компании!**
Что нужно сделать для участия? Все просто!
- Подписаться на канал YouTube.
- Оставить комментарий к видео о розыгрыше. В комментарии напишите, какую тему вам интересно было бы услышать в следующем видеоблоге.
10 октября 2018 г. будут подведены итоги конкурса среди подписчиков канала. Победитель будет определен случайным образом по оставленному комментарию под конкурсным видео. Желаем всем удачи в конкурсе и больше сочных путешествий с самыми яркими впечатлениями!
- Китай, Хайнань от 25 600 руб./чел.
- Таиланд, Паттайя от 37 650 руб./чел.
- Вьетнам, Нячанг от 32 725 руб. /чел.
- Индия, Гоа от 30 350 руб. /чел.
Хотите рассчитать стоимость тура? Переходите по ссылке.
Справка
Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.
Сайт компании: aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66
* Стоимость указана при 2-х местном размещении и действительна на момент публикации.
**Организатор акции: ИП Логунов В. Н. Срок проведения акции: 26.09.18−10.10.18 г.г. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону +7 (3852) 22-66-66.