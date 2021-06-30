Авиакомпании могут отменить «минимум половину» рейсов на курорты Краснодарского края

Российские авиакомпании уже в ближайшее время могут отменить «минимум половину рейсов» в города Краснодарского края — из-за того, что не могут выполнить требования о ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот».

Напомним, власти Краснодарского края запретили гостиницам принимать постояльцев без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса с 1 июля. С 1 августа селить можно будет только вакцинированных — кроме тех, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке.

«Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в „эстафетах“ и выполняют курортную программу полетов», — пояснил источник.

По его словам, авиакомпании «просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией», — добавляет издание.

В то же время другой источник, «близкий к топ-менеджменту „Победы“», сообщил РИА Новости, что в компании рассматривают возможность сокращения числа рейсов на 40−50%.

Ассоциация туроператоров России также нашла решение властей Краснодарского края о допуске на курорты только привитых туристов невыполнимым.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что ради отпуска на курортах Краснодарского края — в Сочи и Анапе — готовы вакцинироваться всего 3% россиян.