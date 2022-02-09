9 февраля
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Туризм

Чаще отменять и переносить путешествия стали российские туристы

С середины января в службе поддержки Ozon Travel зафиксировали рост числа обращений, связанных с обменом и возвратом билетов, пишет «Газета.Ru».

Турист. Отпуск.
Турист. Отпуск.
unsplash.com

Обмен и возврат билетов является самой частой причиной обращения в службу поддержки, и за последнюю неделю число таких звонков возросло на 40%, рассказал генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин. Согласно наблюдениям операторов, люди переносят или отменяют путешествия по причине болезни.

«Если есть официальное подтверждение диагноза, которое совпадает с датами поездки, то есть шансы оформить возврат на всех пассажиров, летящих одним рейсом», — добавил эксперт.

Служба поддержки

Среди других популярных причин связаться со службой поддержки по 10% занимают вопросы по билету и поездке, изменение расписания и вопросы онлайн-регистрации, 5% — просят изменить паспортные данные пассажиров, 3% задаются вопросом «Почему аннулировали мой заказ?». И 2% интересуются подробностями, связанными с коронавирусом и ПЦР-тестами.

Большая часть вопросов отпадет на этапе общения с чат-ботом, и данная статистика отражает только общение с операторами.

Ранее о рисках въезда в Таиланд по новой программе предупредили российских туристов.

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