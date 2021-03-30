Чубайс отдохнул в Горном Алтае и насладился его легендами

Бывший руководитель госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс вместе с семьей отдохнул в Горном Алтае. Об этом он рассказал на своей страничке в Facebook. При этом госдеятель подчеркнул, что впервые вырвался на Алтай на неделю.

Анатолий чубайс высоко оценил развитие туристической инфраструктуры в республике.

«По-моему, по количеству на душу населения отелей всех видов (от шикарных пятизвездочных до скромных гостевых домиков) Алтай стал одним из лидеров в стране. Помню приехал сюда впервые в 1990-е с губернатором (не могу вспомнить — ещё с Валерием Чаптыновым или уже с Семеном Зубакиным) в его „резиденцию“ на Катуни. Тогда, кажется, это был единственный дом на всем побережье реки с горячей водой и душем. Каждому, кто сегодня просто проедет вверх по течению Катуни по Чуйскому тракту очевидно, что малый и средний бизнес здесь просто радикально изменил жизнь всего региона и миллионов приезжающих ежегодно гостей», — написал он.

Чубайс также признал, что правильно в свое время правительством был закрыт проект по созданию Катунской ГЭС. «Похоже, что мы были правы, когда доказывали, что рекреационный потенциал этого региона гораздо больше, чем гидроэнергетический. Особенно ясно это сегодня, когда Республика Алтай стала одним из лидеров в стране по солнечной энергетике», — написал он.

Анатолий Чубайс с семьей отдыхает в Горном Алтае. Март 2021 года Страница Анатолия Чубайса в Facebook.

Во время отдыха семья Чубайсов побывала на Катуни, Белухе, Телецком озере, заехала на плато Укок к алтайской принцессе. Местные гиды рассказали гостях массу интереснейших легенд о древнем Алтае.

«Отдельное спасибо классной команде джиперов Павла Филатова», — отметил Чубайс.

Напомним, что в декабре прошлого года президент страны Вадимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития