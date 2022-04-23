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Туризм

Дайвинг на Телецком. Как выглядит озеро на глубине 45 метров

Алтайский заповедник — первая и пока единственная в России особо охраняемая природная территория, которая развивает и поддерживает дайвинг, как вид экологического туризма.

Телецкое озеро на глубине.
Телецкое озеро на глубине.
altzapovednik.ru

Заповедник имеет в своем составе Станцию подводных исследований.

С апреля 2022 начато использование новейшей аппаратуры для подводных погружений от российской компании UV-Underwater Technologies.

Дайверы заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко совершили аттестационный спуск на 45 метров на глубоководном дыхательном аппарате замкнутого цикла дыхания с электронной системой управления — ребризер «Бриз».

«Дайвинг в Алтайском заповеднике стал узнаваем, о нем говорят, им интересуются. По итогам мероприятия можно говорить, что информацию удалось донести до широкой, целевой мотивированной аудитории, профессионалов дайв-индустрии, инструкторов, руководителей клубов подводного плавания по всей России», — рассказывал дайвер и научный сотрудник Алтайского заповедника Роман Воробьев на международной выставке Moscow Dive Show 2022.

Теперь дайверы смогут погружаться на гораздо большие глубины и открывать новые тайны Телецкого озера. Об этих подводных экспедициях они, конечно, расскажут. И поделятся замечательными снимками Алтын-Кёля, его подводного мира.

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