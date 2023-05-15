15 мая
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Туризм

Дешевый труд и дорогой отдых. Треть барнаульцев не имеет средств на отпуск

32% барнаульцев заявили, что у них нет денег на отпуск, сообщает проводивший опрос сервис SuperJob.

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

Сколько денег нужно на идеальный отпуск

Те, у кого средства на отдых есть, готовы потратить на него в среднем 45 тыс. рублей на каждого члена семьи в ходе недельного отпуска. При этом на вопрос о том, сколько денег нужно на идеальный отпуск, респонденты называли цифру 154 тыс. рублей на человека.

Мужчины хотят тратить на отдых больше денег, чем женщины, а отпускной бюджет у молодежи больше, чем у людей старшего возраста.

Сериал &quot;Неприличные деньги&quot;.
Сериал "Неприличные деньги".
Пресс-слёжба телеканала ТНТ.

Майские домоседы

Что касается прошедших недавно майских праздников, то, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины россиян (56%) намеревались провести их дома. Еще 35% собирались съездить на дачу.

Впрочем, домоседство жителей Алтая вполне объяснимо. Тот же ВЦИОМ в партнерстве с Премией «Марка № 1 в России», опрашивая россиян об отпуске мечты в сентябре 2022 года, выяснил, что Алтай вошел в топ-3 самых желанных направлений.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Максим Стрелковский.

Где лучше отдыхать

Это подтверждает и опрос SuperJob, проведенный в марте текущего года. Согласно его результатам, 21% респондентов планирует провести отпуск в России. Самыми востребованными направлениями названы Крым, курорты Краснодарского края и Алтай.

По сентябрьским данным ВЦИОМ, в Крым хочет поехать 21% отдыхающих, в Республику Алтай — 19%, в Алтайский край — 6%.

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