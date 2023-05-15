Дешевый труд и дорогой отдых. Треть барнаульцев не имеет средств на отпуск

Сколько денег нужно на идеальный отпуск
Те, у кого средства на отдых есть, готовы потратить на него в среднем 45 тыс. рублей на каждого члена семьи в ходе недельного отпуска. При этом на вопрос о том, сколько денег нужно на идеальный отпуск, респонденты называли цифру 154 тыс. рублей на человека.
Мужчины хотят тратить на отдых больше денег, чем женщины, а отпускной бюджет у молодежи больше, чем у людей старшего возраста.
Майские домоседы
Что касается прошедших недавно майских праздников, то, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины россиян (56%) намеревались провести их дома. Еще 35% собирались съездить на дачу.
Впрочем, домоседство жителей Алтая вполне объяснимо. Тот же ВЦИОМ в партнерстве с Премией «Марка № 1 в России», опрашивая россиян об отпуске мечты в сентябре 2022 года, выяснил, что Алтай вошел в топ-3 самых желанных направлений.
Где лучше отдыхать
Это подтверждает и опрос SuperJob, проведенный в марте текущего года. Согласно его результатам, 21% респондентов планирует провести отпуск в России. Самыми востребованными направлениями названы Крым, курорты Краснодарского края и Алтай.
По сентябрьским данным ВЦИОМ, в Крым хочет поехать 21% отдыхающих, в Республику Алтай — 19%, в Алтайский край — 6%.