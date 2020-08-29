Для российских туристов открыли еще одну европейскую страну

С 1 сентября Молдавия открывает границы для российских туристов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание NewsMaker.

Ранее, 26 августа, правительство Молдавии объявило о продлении чрезвычайного положения до 15 сентября. Однако уже с 1 сентября гражданам, прибывающим из стран «зеленой зоны», больше не придется находиться в самоизоляции.



По решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, Молдавия открывает границы для туристов, приехавших из стран, в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек.

Как сообщает издание, Россия находится в «зеленой зоне», в то время как Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Армения, Франция и Казахстан — в «красном списке» (всего 53 страны). Каждые две недели молдавские эпидемиологи будут обновлять этот список.

В августе Россия восстановила перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Также была открыта сухопутная граница между Россией и Абхазией. По данным СМИ, в сентябре страна имеет все шансы возобновить перелеты еще с несколькими государствами.