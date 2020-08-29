Бесплатное питание, выплаты, перелеты. Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Учебный год по-новому, возобновление международных авиаперелетов, бесплатное банкротство без суда и еще ряд законодательных изменений вступает в силу уже в сентябре 2020 года. Самое важное — в обзоре altapress.ru .

Бесплатное питание в школах , отмена перемен и доплаты учителям

Новый учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате, однако учеников и педагогов ждут изменения, связанные с пандемией.

Так, Роспотребнадзор разработал комплекс мер по дезинфекции, уборке и проветриванию классов. Кроме того, в школы уже поставляют антисептики и градусники. Проводить ли линейки и носить ли маски учителям, власти регионов будут решать самостоятельно.

Подростки. unsplash.com

Также в школах отменят единые звонки и общие перемены. Для классов организуют индивидуальное время начала и окончания уроков. Кроме того, в учебных учреждениях откроют дополнительные входы и по возможности закрепят за каждым классом отдельный кабинет.

Еще одно важное нововведение осени — бесплатное горячее питание школьников. С 1 сентября в России все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены горячим обедом не менее одного раза в день. Регионы будут подключаться к новому стандарту поэтапно, до 1 сентября 2023 года.

Учителя теперь будут получать ежемесячные выплаты (5 тысяч рублей) за классное руководство. Кроме того, с сентября начнется реализация новой программы по воспитательной работе школьников.

Ранее алтайский министр образования рассказал, что принципиально изменится в школах региона с 1 сентября.

Возобновление международных авиаперелетов

В августе Россия восстановила перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Также была открыта сухопутная граница между Россией и Абхазией. По данным СМИ, в сентябре страна имеет все шансы возобновить перелеты еще с несколькими государствами.

Самолет. Авиасообщение. CC0

В частности, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору поручили проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом, Иорданией, Кипром, Китаем, Мальтой и Францией. Также обсуждалась возможность восстановления полетов в страны СНГ: Таджикистан, Киргизию, Таджикистан и Армению.

Отмена доплат за детей и повышенных пособий безработным

В сентябре в России отменяются повышенные пособия по безработице, ранее введенные из-за пандемии коронавируса.

Деньги. Монеты. CC0

Теперь размер минимального пособия для безработных составит 1725 рублей в месяц. Доплаты семьям в размере трех тысяч рублей к пособию за каждого несовершеннолетнего ребенка также прекратятся. Кроме того, больше не будет фиксированных выплат для уволенных во время пандемии.

Бесплатное банкротство без суда

С 1 сентября вступает в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц.

Россияне, чьи долги в общей сумме не превышают 500 тысяч рублей, смогут подать заявление о вынужденном банкротстве бесплатно, минуя суд.

Деньги. Карта. СС0

Заявление о банкротстве можно будет подать через МФЦ. Но для этого необходимо получить подтверждение от приставов, что исполнительное производство прекращено по причине отсутствия денег и имущества для погашения долга.

Ликвидация ИП в принудительном порядке

С 1 сентября налоговики смогут в принудительном порядке исключать из ЕГРИП недействующих индивидуальных предпринимателей.

Работа. Офис. Сотрудники. СС0

ИП теперь признается недействующим при одновременном соблюдении двух условий: во-первых, если он не сдал налоговую отчетность в течение последних 15 месяцев, во вторых, если имеет задолженность и недоимку по налогам и сборам.

Возврат страховки при досрочном погашении кредита

С 1 сентября россияне, которые досрочно погасили свой кредит, получат возможность вернуть часть страховой премии.

В России нередко происходят случаи, когда людям приходится доказывать в суде свое законное право на возврат части страховки. По новому закону, который подписал Владимир Путин, заемщик сможет отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. После этого он может получить часть премии за неистекший период в течение семи рабочих дней, пишет РБК.

ОСАГО по-новому

Новые правила ОСАГО вступили в силу еще 24 августа. Теперь его тариф будет рассчитываться, исходя из поведения автомобилиста на дороге. Чем больше нарушений, тем выше стоимость тарифа — страховщики будут рассматривать таких водителей как «потенциально рискованных».

Осень. Автомобиль. Дорога СС0

Подробнее о важных нововведениях для владельцев автотранспорта — в обзоре altapress.ru.