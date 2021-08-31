Для трех городов Алтайского края придумают туристские коды

Развитие туризма и усиление привлекательности городов Алтайского края обсуждали во время визита в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой 19 августа.
«В ближайшее время планируется совместно с органами исполнительной власти Барнаула, Бийска и Белокурихи обсудить возможные направления проектирования туристского кода центральных частей городов», — сказал Дешевых.
Разработку туристического дизайн-кода центров городов, вывесок, навигации, проектирование пешеходных зон и велодорожек запустят в России уже в этом году.
На это в нацпроекте заложено до 2024 года 12,3 млрд рублей.
Ранее стало известно, что Ростуризм рассматривает программу круглогодичных чартеров в Алтайский край.