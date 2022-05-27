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Туризм

Дополнительно 500 тысяч железнодорожных билетов на юг поступит в продажу

Дополнительно почти 500 тыс. билетов на поезда, следующие на юг страны, поступят в продажу в ближайшие дни, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

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«Наиболее востребованными остаются курорты Краснодарского края и Крыма… РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тысяч билетов на поезда по южному направлению», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Минтранс продолжает прорабатывать технологическую возможность расширения пропускной способности на популярные у россиян курорты, пишет bfm.ru.

В этом сезоне Минтранс запустит регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Кавказскими Минеральными Водами, Волгоградом и Ставрополем, включая единый билет и единое расписание.

Внутренний туризм

85% россиян собираются вернуться в места отдыха в регионах России еще раз, а почти 40% туристов считают, что путешествия по стране стали доступнее.

Ранее дополнительный отпуск за отдых в России предложил давать депутат Госдумы.

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