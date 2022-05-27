Дополнительно 500 тысяч железнодорожных билетов на юг поступит в продажу

«Наиболее востребованными остаются курорты Краснодарского края и Крыма… РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тысяч билетов на поезда по южному направлению», — цитирует РИА Новости вице-премьера.
Минтранс продолжает прорабатывать технологическую возможность расширения пропускной способности на популярные у россиян курорты, пишет bfm.ru.
В этом сезоне Минтранс запустит регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Кавказскими Минеральными Водами, Волгоградом и Ставрополем, включая единый билет и единое расписание.
Внутренний туризм
85% россиян собираются вернуться в места отдыха в регионах России еще раз, а почти 40% туристов считают, что путешествия по стране стали доступнее.
Ранее дополнительный отпуск за отдых в России предложил давать депутат Госдумы.