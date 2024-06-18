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Туризм

Эксперт назвал подвохи системы «все включено»

Система «все включено» (all inclusive) привлекает туристов, но у нее есть и обратная сторона, рассказала эксперт по туризму Татьяна Сапронова, основатель турагентства «99 евро». В интервью «Ленте.ру» она перечислила некоторые нюансы этой системы.

В частности, отели могут не упомянуть, что некоторые напитки и продукты не включены в пакет услуг. Например, за алкоголь премиум-класса, элитные коктейли и деликатесы может потребоваться дополнительная плата, предупредила турагент.

Во-вторых, меню при отелях часто бывает однообразным и не слишком вкусным, поскольку гостиницы, стремясь сократить расходы, могут использовать недорогие продукты и готовить без должного внимания к качеству.

В-третьих, постоянный доступ к еде и алкоголю может привести к перееданию и злоупотреблению спиртным, что может негативно сказаться на здоровье и испортить отдых.

Кроме того, система «все включено» может стать причиной того, что вы ограничите свой отдых территорией отеля и не будете выходить за его пределы.

Отмечается, что путешествие — это не только отдых, но и возможность познакомиться с чем-то новым и уникальным. Именно это делает его по-настоящему ценным.

Ранее сообщалось, что россиянам объяснили рост изъятия паспортов на границе.

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