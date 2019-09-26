Этим символам 8 тысяч лет: зачем туристы и ученые едут в урочище Калбак-Таш на Алтае

Рассказываем, что еще известно об урочище Калбак-Таш, и можно ли увидеть древнюю живопись своими глазами.

Урочище Калбак-Таш — знаменитый археологический комплекс в Горном Алтае. Здесь на скалах ученые нашли около 3 тысяч изображений, сделанных в период с 6000 до 700 лет до нашей эры. Калбак-Таш называют «святилищем» и «местом силы», а еще — сокровищницей для историков.

Урочище Калбак-Таш открыли в начале XX века, но серьезные исследования наскальных изображений начались только в 1980-е годы.

В общепринятом смысле, «урочище» — это любая часть местности, которая отличается от территории вокруг, пишет fb.ru. Кроме того, это может быть место, о котором договорились («уреклись») люди.

Изображения, сделанные на стенах, потолках пещер, на скалах или отдельных камнях называют «петроглифы». Эти рисунки показывают весь быт древних людей, начиная от мифологии и заканчивая насущными бытовыми проблемами, сообщает welcometoaltai.ru.

Древние люди создавали здесь рисунки в разные эпохи и периоды. Для этого они использовали сначала каменные, затем металлические орудия, пишет tourister.ru. На скалах Калбак-Таш сохранились изображения диких животных, домашнего скота, сцены охоты и рунические надписи.

Рисунки, подобные этим, ученые находили по всей Центральной Азии, в Пакистане, Монголии. Это связано с общим мировоззрением и схожей религией древних людей.

Предположительно, урочище Калбак-Таш было особенным местом для людей в разные эпохи. Здесь обнаружены рисунки солнца, схема солнечной системы, карта неба. Урочище могло быть обсерваторией. Кроме того, тут нашли огороженные площадки, созданные для обрядов или жертвоприношений.

Комплекс петроглифов находится по правому берегу реки Чуи, примерно в 10 км от места ее слияния с Катунью, за Чуйским трактом. Отсюда до Горно-Алтайска — около 290 км.

Точное место — 723-й километр Чуйского тракта. Ориентир — указатель на обочине «Природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы».

Территория археологического памятника, которую можно посещать туристам, огорожена. Сюда можно попасть в сопровождении экскурсовода. За посещение комплекса нужно заплатить.