Мистический алтайский Стоунхендж: какие он скрывает тайны и зачем сюда везут кукол и бусы

Алтайским Стоунхенджем называют Тархатинский мегалитический комплекс — древний археологический памятник в Республике Алтай. Его называют сакральным и даже «местом силы». А ученые говорят, что много веков назад комплекс служил обсерваторией. Рассказываем, что известно об алтайском Стоунхендже и зачем сюда едут туристы.

Тархатинский комплекс — это уложенные по кругу диаметром 60 м каменные глыбы, сообщает welcometoaltai.ru. Они украшены наскальными рисунками, которые относятся к концу бронзового — началу железного веков (около 1200 гг. до нашей эры).

Главная гипотеза ученых о предназначении алтайского Стоунхенджа: для древних людей комплекс служил обсерваторией. Четыре наиболее крупных камня — мегалита — расположены так, что являются своего рода «воротами» для Солнца во время заката и восхода, пишет dostoyanieplaneti.ru.

Еще Тархатинский комплекс называют древним «сакральным центром».

«Отмечаются особое расположение камней относительно горизонта при нахождении наблюдателя в центре, а также магнитные поля, которые свидетельствуют о культовом, ритуальном назначении комплекса», — пишет vtourisme.com.

Кроме четырех мегалитов (ворот) выделяют еще один, который называется «Колыбель Сартакпая». По форме камень напоминает кресло или детскую люльку с одной боковой спинкой. Ему приписывают чудесную способность — помогать женщинам забеременеть.

Из-за этого поверья туристы везут и оставляют здесь кукол, браслеты, бижутерию, монеты, завязывают ленты на растущий рядом куст. У камня даже появилось дополнительное имя — «Кресло рожениц».

Как добраться

От Бийска до алтайского Стоунхенджа — около 560 км. Маршрут пройдет через Стростки, Майму, Манжерок, Семинский перевал, Курай и Кош-Агач.

В Кош-Агаче нужно свернуть по указателю на село Джазатор. Там по грунтовой дороге едем до 25 км — окраины Чуйской степи. Там слева от дороги будут видны большие камни. Это и есть Тархатинский комплекс.