«Это могло произойти в любом регионе»: управление по развитию туризма прокомментировало всплеск несчастных случаев на Алтае

В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности рассказали, с чем связан всплеск несчастных случаев и отразилось ли это как-то на турбизнесе региона.

Почему произошел всплеск несчастных случаев?

Произошедшие инциденты в Алтайском крае по своему характеру являются резонансными. «Однако, надо признать, что такое могло произойти в любом регионе страны», — уверяют в управлении.

В ведомстве также подчеркнули, что на примере этих случаев важно сделать соответствующие выводы и провести определенную работу, которая в будущем позволит исключить подобные события.

Что должны делать турбазы для предотвращения несчастных случаев?

Субъектам туристического бизнеса для предотвращения несчастных случаев на постоянной основе необходимо проводить осмотры, ремонт и реконструкцию систем жизнеобеспечения коллективных средств размещения. А также объектов коммунально-энергетического хозяйства на предмет их соответствия установленным требованиям.

Дополнительно объектам туристической индустрии нужно пройти процедуру классификации.

«Полагаем, что инциденты, произошедшие в Алтайском районе, заставили субъектов турбизнеса ответственней относиться к работе и провести дополнительные контрольные мероприятия в целях обеспечения безопасности гостей, а также профилактическую работу с персоналом», — заявили в управлении.

Комната на турбазе , где произошла трагедия. altai-krai.sledcom.ru.

Снизился ли спрос на путевки в Алтайский край?

По данным региональных туркомпаний, интерес к отдыху в регионе достаточно большой, а спрос по отдельным территориям превышает показатели 2019 года. В среднем загрузка объектов размещения в августе составляет более 50%, в июле — 45%.

Кто и как проверяет турбазы?

Туристические базы проверяются территориальными подразделениями Роспотребнадзора, МЧС и другими, которые организуют выездные проверки на объекты, предоставляющие услуги по временному проживанию.