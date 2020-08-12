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12 августа 19°C
Туризм

«Это могло произойти в любом регионе»: управление по развитию туризма прокомментировало всплеск несчастных случаев на Алтае

В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности рассказали, с чем связан всплеск несчастных случаев и отразилось ли это как-то на турбизнесе региона.

Туризм. Путешествие.
Туризм. Путешествие.
СС0

Почему произошел всплеск несчастных случаев?

Произошедшие инциденты в Алтайском крае по своему характеру являются резонансными. «Однако, надо признать, что такое могло произойти в любом регионе страны», — уверяют в управлении.

В ведомстве также подчеркнули, что на примере этих случаев важно сделать соответствующие выводы и провести определенную работу, которая в будущем позволит исключить подобные события.

Что должны делать турбазы для предотвращения несчастных случаев?

Субъектам туристического бизнеса для предотвращения несчастных случаев на постоянной основе необходимо проводить осмотры, ремонт и реконструкцию систем жизнеобеспечения коллективных средств размещения. А также объектов коммунально-энергетического хозяйства на предмет их соответствия установленным требованиям.

Дополнительно объектам туристической индустрии нужно пройти процедуру классификации.

«Полагаем, что инциденты, произошедшие в Алтайском районе, заставили субъектов турбизнеса ответственней относиться к работе и провести дополнительные контрольные мероприятия в целях обеспечения безопасности гостей, а также профилактическую работу с персоналом», — заявили в управлении.

Комната на турбазе, где произошла трагедия.
Комната на турбазе, где произошла трагедия.
altai-krai.sledcom.ru.

Снизился ли спрос на путевки в Алтайский край?

По данным региональных туркомпаний, интерес к отдыху в регионе достаточно большой, а спрос по отдельным территориям превышает показатели 2019 года. В среднем загрузка объектов размещения в августе составляет более 50%, в июле — 45%.

Кто и как проверяет турбазы?

Туристические базы проверяются территориальными подразделениями Роспотребнадзора, МЧС и другими, которые организуют выездные проверки на объекты, предоставляющие услуги по временному проживанию.

«На регулярной основе, особенно в преддверии туристического сезона, совместно с муниципалитетами управление проводит разъяснительную работу среди руководителей гостиниц и иных средств размещения по исполнению требований законодательства о безопасном ведении бизнеса», — рассказали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

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