«Это могло произойти в любом регионе»: управление по развитию туризма прокомментировало всплеск несчастных случаев на Алтае

Почему произошел всплеск несчастных случаев?
Произошедшие инциденты в Алтайском крае по своему характеру являются резонансными. «Однако, надо признать, что такое могло произойти в любом регионе страны», — уверяют в управлении.
В ведомстве также подчеркнули, что на примере этих случаев важно сделать соответствующие выводы и провести определенную работу, которая в будущем позволит исключить подобные события.
Что должны делать турбазы для предотвращения несчастных случаев?
Субъектам туристического бизнеса для предотвращения несчастных случаев на постоянной основе необходимо проводить осмотры, ремонт и реконструкцию систем жизнеобеспечения коллективных средств размещения. А также объектов коммунально-энергетического хозяйства на предмет их соответствия установленным требованиям.
Дополнительно объектам туристической индустрии нужно пройти процедуру классификации.
«Полагаем, что инциденты, произошедшие в Алтайском районе, заставили субъектов турбизнеса ответственней относиться к работе и провести дополнительные контрольные мероприятия в целях обеспечения безопасности гостей, а также профилактическую работу с персоналом», — заявили в управлении.
Снизился ли спрос на путевки в Алтайский край?
По данным региональных туркомпаний, интерес к отдыху в регионе достаточно большой, а спрос по отдельным территориям превышает показатели 2019 года. В среднем загрузка объектов размещения в августе составляет более 50%, в июле — 45%.
Кто и как проверяет турбазы?
Туристические базы проверяются территориальными подразделениями Роспотребнадзора, МЧС и другими, которые организуют выездные проверки на объекты, предоставляющие услуги по временному проживанию.
«На регулярной основе, особенно в преддверии туристического сезона, совместно с муниципалитетами управление проводит разъяснительную работу среди руководителей гостиниц и иных средств размещения по исполнению требований законодательства о безопасном ведении бизнеса», — рассказали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.