Туристическая отрасль в Алтайском крае и Республике Алтай долгое время ждала снятия всех коронавирусных ограничений. После недавнего открытия турбаз сюда поехали отдыхающие со всей России. Но, вместе с этим, произошел всплеск несчастных случаев на туристических объектах. Altapress.ru разбирался, с чем это связано и что нужно сделать, чтобы избежать подобного.

Что говорят эксперты

За последний месяц в Алтайском крае и Республике Алтай зарегистрировано большое количество несчастных случаев на туристических объектах. Только 1 августа в Республике Алтай пострадали два человека и еще один погиб.

Ранее на базе «Глобус» погибла семья Кременских, состоящая из четырех человек, а из-за возникшего пожара на базе «Горное солнце» гости из Новосибирска были вынуждены выпрыгивать из окон третьего этажа. В качестве ЧП можно рассматривать и нашумевшую дискотеку с сотней участников в районе озера Ая во время пандемии.

Член Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева рассказала, что инциденты в туристических зонах связаны с несколькими факторами. Во-первых, это перегруженность баз отдыха, которая возникла в связи с увеличением турпотока. А, во-вторых, это несоблюдение техники безопасности.

Наталья Гордеева,

член Алтайской региональной ассоциации туризма:

Все туристические базы должны соблюдать технику безопасности в должной мере. Не надеяться на случай, а задуматься о предоставлении качественных услуг. Сиюминутная прибыль — это не про туризм.

Пожар на турбазе в Алтайском крае. 22.mchs.gov.ru.

Что происходит с турбизнесом на Алтае

Также Наталья Гордеева рассказала о том, как череда несчастных случаев повлияла на туристический бизнес.

Наталья Гордеева,

член Алтайской региональной ассоциации туризма:

Любой негативный фон влияет на выбор направления для отпуска. Туристы всегда рассматривают отдых в России с точки зрения безопасности. Поэтому живущие в более отдаленных регионах от нашего края, прочитав подобные новости, могут отказаться от отдыха на Алтае в пользу других направлений. Что касается жителей Алтайского края и наших соседей, то сопереживание и сочувствие к пострадавшим людям, безусловно, присутствуют, но отдых в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает оставаться в приоритете.

Некоторые туристические агентства Барнаула, которые предоставляют путевки на Алтай, утверждают, что поток туристов в этом направлении в связи с ростом несчастных случаев не уменьшился.

Самолет. Авиасообщение. CC0

Наталья Ревякина

директор туристического агентства «Мир отдыха»:

Спрос на путевки на Алтай не уменьшился. По сравнению с 2019 годом он даже вырос на 15%. На турбазах загрузка летом всегда была стопроцентная, единственный минус для агентств — это увеличившееся количество самостоятельных туристов.

Что на деле

Разрешая работу туристическим объектам, Роспотрбнадзор разработал ряд предписаний. В них входила и ежедневная уборка номеров с применением дезинфицирующих средств. Но, как показала трагичная ситуация с базой «Глобус», несоблюдение указанных правил — это не единственная проблема. На деле оказывается, что элементарные требования по технике безопасности просто не соблюдаются.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в минувшие выходные провело рейд по проверке турбаз.

Дмитрий Комаров,

заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3:

В ходе рейда по территории туристической зоны «Бирюзовая Катунь» были посещены все объекты туризма, всего их 15. Представителям баз отдыха вручены предостережения о недопущении нарушений требований пожарной безопасности при размещении людей. Также проведены беседы-инструктажи с охватом около 80 человек, в их числе собственники и персонал.

МЧС. Анна Зайкова

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю также сообщает, что работа по обеспечению безопасности отдыхающих ведется на постоянной основе.

Пожарно-спасательные подразделения готовы к реагированию на возможные происшествия, но многое здесь зависит от владельцев объектов, а также от осмотрительности и осторожности постояльцев гостевых домов и баз отдыха.