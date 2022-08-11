11 августа
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Туризм

Евросоюз рассматривает запрет выдачи шенгенских виз для россиян

Европейский союз в рамках нового пакета антироссийских санкций рассматривает запрет выдачи шенгенских виз для граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.

Виза.
Виза.
uvc-nsk.ru

По его словам, по этому вопросу пока никакого решения не принято, но предложение обсуждают.

«Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах», — уточнил Штеффен Хебештрайт.

Напомним, в Шенгенскую зону входят 26 стран, большинство из которых — члены Евросоюза. Подписавшие в 1985 году соглашение страны согласились на упразднение пограничного контроля на внутренних границах и установили общие правила о предоставлении убежища.

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