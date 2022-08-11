Евросоюз рассматривает запрет выдачи шенгенских виз для россиян

Европейский союз в рамках нового пакета антироссийских санкций рассматривает запрет выдачи шенгенских виз для граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.

По его словам, по этому вопросу пока никакого решения не принято, но предложение обсуждают.

«Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах», — уточнил Штеффен Хебештрайт.

Напомним, в Шенгенскую зону входят 26 стран, большинство из которых — члены Евросоюза. Подписавшие в 1985 году соглашение страны согласились на упразднение пограничного контроля на внутренних границах и установили общие правила о предоставлении убежища.