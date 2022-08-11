Евросоюз рассматривает запрет выдачи шенгенских виз для россиян

По его словам, по этому вопросу пока никакого решения не принято, но предложение обсуждают.
«Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах», — уточнил Штеффен Хебештрайт.
Напомним, в Шенгенскую зону входят 26 стран, большинство из которых — члены Евросоюза. Подписавшие в 1985 году соглашение страны согласились на упразднение пограничного контроля на внутренних границах и установили общие правила о предоставлении убежища.