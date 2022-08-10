Мальдивы по цене Турции. Барнаульские туристы могут купить относительно дешевые туры с неудобным вылетом

«Аэрофлот» поставил дополнительный рейс в Мале из Москвы с 15 августа. При этом перевозчик выбрал более вместительный самолет, что снизило стоимость перелета. Дешевые билеты расхватывают, как горячие пирожки. Altapress.ru узнал, стоит ли туристам из Алтайского края поторопиться.

Как рассказывает барнаульская турфирма «100 дорог» в соцсетях, стоимость недельного тура на двоих с вылетом 15 ноября стартует от 200 тыс. рублей на локальных островах и от 270 тыс. рублей на островах-резортах.

Однако нужно поторопиться. Цены на перелет ежедневно повышаются. Так 5 августа билет по минимальному тарифу «туда и обратно» на двадцатые числа августа можно было приобрести за 50 тыс. рублей. 9 августа — 83 тыс. рублей.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

Есть несколько заявок, работаем с ними, но массовых покупок нет. Периодически хорошие ценники на регулярные рейсы на Мальдивы появляются, даже вне зависимости от появлений новых рейсов. В любом случае билеты лучше покупать заранее.

При въезде на архипелаг не придется сдавать ПЦР-тест — как туристам с прививкой, так и без нее.

Самолет Boeing 787. CC0

Для сравнения, недельная путевка в Турцию с вылетом из Новосибирска и с проживанием в пятизвездочном отеле в августе в среднем стоит около 250 тыс. рублей. Правда, как говорят в турфирме, сибиряки могут хорошо сэкономить, вылетая из Москвы. Так аналогичный тур обойдется в 138 тыс. рублей.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

Pegas Touristik выставил рейсы авиакомпании NordWind из Новосибирска. Цены на 40% ниже, чем у AZUR. Туристы заинтересованы, а мы не продаем: пока нет официального ответа от туроператора, полетят эти самолеты в итоге.

Высокие цены на турецкий отдых в «100 дорогах» объясняют несколькими причинами: мало рейсов; кризис в республике повлиял на стоимость проживания в отелях; увеличился топливный сбор авиакомпаний. В дальнейшем путевки будут только дорожать.