Мальдивы по цене Турции. Барнаульские туристы могут купить относительно дешевые туры с неудобным вылетом

Как рассказывает барнаульская турфирма «100 дорог» в соцсетях, стоимость недельного тура на двоих с вылетом 15 ноября стартует от 200 тыс. рублей на локальных островах и от 270 тыс. рублей на островах-резортах.
Однако нужно поторопиться. Цены на перелет ежедневно повышаются. Так 5 августа билет по минимальному тарифу «туда и обратно» на двадцатые числа августа можно было приобрести за 50 тыс. рублей. 9 августа — 83 тыс. рублей.
Евгения Беспалова,
директор турфирмы «100 дорог»:
Есть несколько заявок, работаем с ними, но массовых покупок нет. Периодически хорошие ценники на регулярные рейсы на Мальдивы появляются, даже вне зависимости от появлений новых рейсов. В любом случае билеты лучше покупать заранее.
При въезде на архипелаг не придется сдавать ПЦР-тест — как туристам с прививкой, так и без нее.
Для сравнения, недельная путевка в Турцию с вылетом из Новосибирска и с проживанием в пятизвездочном отеле в августе в среднем стоит около 250 тыс. рублей. Правда, как говорят в турфирме, сибиряки могут хорошо сэкономить, вылетая из Москвы. Так аналогичный тур обойдется в 138 тыс. рублей.
Евгения Беспалова,
директор турфирмы «100 дорог»:
Pegas Touristik выставил рейсы авиакомпании NordWind из Новосибирска. Цены на 40% ниже, чем у AZUR. Туристы заинтересованы, а мы не продаем: пока нет официального ответа от туроператора, полетят эти самолеты в итоге.
Высокие цены на турецкий отдых в «100 дорогах» объясняют несколькими причинами: мало рейсов; кризис в республике повлиял на стоимость проживания в отелях; увеличился топливный сбор авиакомпаний. В дальнейшем путевки будут только дорожать.