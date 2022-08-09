Гора-коготок и отполированные пальцы. Топ-10 самых популярных мест Алтайского края

На так давно мы писали о рейтинге популярных мест от «Яндекса». Результаты показались нам сомнительными. Согласитесь: когда пользователь пишет «театр», он ищет не достопримечательность, а билет на спектакль. Чтобы все было честно, altapress.ru узнал, страницы с какими объектами чаще всего открывали посетители портала « ВизитАлтай » за последние полгода.

1. Озеро Большое Яровое

Место для лечения и тусовок. Озеро известно горько-соленой минерализованной водой и иловыми грязями. Так что купание в нем показано при заболеваниях кожи, вроде экземы и нейродермита, и неврологических болезнях.

Для более глубокого лечения можно взять путевку в санаторий «Химик» или Краевой лечебно-реабилитационный центр.

Те, кто желает развлечься, могут отправиться в крупнейший в Сибири открытый аквапарк. А также пойти на дискотеку или концерт российских звезд, которые и сами не прочь отдохнуть на этом курорте. Днем стоит взять напрокат гидроцикл или катамаран и насладиться прогулкой по озеру.

Пляжи оборудованы всем, что необходимо для комфортного отдыха: есть душевые, кабинки для переодевания, пляжные зонтики и лежаки.

Пляж озера Яровое Наталья Лапина Пляж озера Яровое. Наталья Лапина

Каждое лето на Яровом пробуют побить рекорд России по лежанию «звездочкой» на открытой воде. Этот день становится настоящим праздником: для участников устраивают конкурсы, шоу-программы и концерты.

3973 человек побили рекорд по лежанию «звездочкой» в 2022 году

Стоимость размещения на базах у Большого Ярового — примерно от 1−1,5 тыс. рублей в сутки.

Как добраться

Барнаул-Камень-на-Оби-Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Яровое. Расстояние составляет около 450 км, примерное время в пути — семь часов. За шесть часов можно доехать маршрутом Барнаул-Павловск-Тюменцево-Баево-Знаменка-Яровое. Также добраться можно на рейсовом автобусе или поездом — до Славгорода. Оттуда общественным транспортом.

2. Озеро Светлое

Уникальная локация, где можно увидеть белоснежных лебедей-кликунов. Ученые выяснили, что популяция прилетает сюда из мест вблизи Салехарда. Также на озере зимуют около 2 тыс. диких уток.

Лебеди на озере Светлом. Алексей Эбель. Озеро Светлое. Д. Кузменкин , А. Скачко Птицы на озере Лебедином ( Светлом). altaipriroda.ru

Птицам здесь тепло — температура воды в озере не опускается ниже четырех градусов. Все дело в том, что водоем питается от горных родников. Поэтому даже самым жарким летом вода не прогревается выше 15 градусов.

Улетают лебеди обычно в первой декаде апреля, поэтому у туристов есть несколько месяцев, чтобы их увидеть. С конца ноября к Светлому организуют экскурсионные поездки. Стоимость — около 2 тыс. рублей.

За вход на территорию заказника, где можно постоять прямо над водой на специальных мостиках, взимают 100 рублей. Экономить опасно: вдоль незамерзающего озера лед некрепок, можно легко провалиться .

У самого Светлого нет туристических объектов, так что остановиться можно в гостевых домах или гостиницах Белокурихи.

Птицы на озере Лебедином ( Светлом). altaipriroda.ru

Как добраться

После моста через Бию поверните направо, в сторону Белокурихи. На кольцевом движении выберите направление на Советское. Следует пересечь мост через реку Каменка.

Проехав Урожайное, вы увидите указатели — направляйтесь по ним направо, на полевую дорогу.

3. Водопад Пещерский

Идеально для тура выходного дня. Десятиметровый водопад появился благодаря взрывным работам при строительстве трассы. Если об этом не знать, можно и не заметить. Кругом природа: пихты, ели, березы, высокие травы.

Пещерский водопад. Пещерка. Валерий Степанюк.

Лучше всего приезжать сюда в межсезонье, когда водопад расширяется до 10 метров. Зимой тоже можно насладиться блестящими переливами — вода не всегда замерзает. Путешествие к нему не требует подготовки: машину можно оставить за 300 метров от воды.

Неподалеку расположена туристическая база. Стоимость размещения — от 700 рублей на человека.

Как добраться

На автомобиле по дороге Алтай — Кузбасс проехать мимо Залесова, до поворота на село Пещерка. Потом 1,5 км на север от села по грунтовой дороге. Тот же путь предстоит преодолеть туристам, которые приехали на рейсовом автобусе до остановки «Село Пещерка».

4. Тавдинские пещеры

Это целый комплекс из 30 пещер. Самая популярная — Большая Тавдинская, или Девичьи слезы. Она расположена совсем недалеко от дороги. Здесь с древнейших времен жил человек: ученые нашли предметы бронзового века, признаки гончарного производства и рыболовства.

Тавдинские пещеры. Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Вход в некоторые пещеры оборудован турникетами. Посещение обойдется примерно в 200 рублей.

Также можно купить билет на несколько экскурсий. Например, по шести пещерам проходит двухкилометровый маршрут «Тропа предков», где туристов посвящают в их тайны и рассказывают о жизни древних людей. Это займет полтора часа.

Так как пещеры находятся на территории «Бирюзовой Катуни», к ним легко добраться и проблем с поиском места для ночевки не будет.

Тавдинские пещеры. altairegion22.ru

Как добраться

От Барнаула по Чуйскому тракту до моста через Катунь, не доезжая до источника Аржан-Суу. Справа за мостом находится «Бирюзовая Катунь», к пещерам нужно двигаться в противоположную сторону — налево. Вдоль дороги есть указатели.

Также можно доехать рейсовыми автобусами или договориться о трансфере с менеджерами вашего места размещения.

5. Гора Чертов палец

Это одна из наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей края. На горе есть скальный выступ, который и правда напоминает палец с длинным ноготком. Весь этот «маникюр» — результат выветривания.

Чертов палец. Валерий Степанюк.

Покорять палец не придется — подъем на него не займет много усилий. Несмотря на небольшую высоту, отсюда открывается чудесная панорама на Катунь и горы.

250 метров — высота Чертова пальца.

Переночевать можно в селе Катунь. От него до Чертового пальца туристы ходят пешком — расстояние всего 3 км.

Как добраться

От Барнаула до села Катунь можно доехать на рейсовом автобусе, направляющемся в Республику Алтай. Приехав на место, идите в направлении телевизионной вышки до вершины косогора.

6. Завьяловские озера

Среди 330 озер района вы точно найдете, где покупаться. Наибольшей популярностью пользуются соленое Горькое, пресное Кривое и Щелочное. Все они расположены близко друг к другу.

Фестиваль на Завьяловских озерах Ирина Пергаева Фестиваль на Завьяловских озерах Ирина Пергаева Фестиваль на Завьяловских озерах Ирина Пергаева

Концентрация солей в Горьком озере примерно та же, что и в Большом Яровом. На дне и по берегам лежит лечебная глина. Поблизости есть грязелечебницы.

В Щелочном вода хлоридно-карбонатно-сульфатного типа. На пресном озере можно порыбачить.

Место для ночевки вы найдете на одной из многочисленных баз. Стоимость — от 1 тыс. рублей за сутки. Можно поставить палатку.

Как добраться

Из Барнаула каждый день отправляются рейсовые автобусы в Завьялово. До озер из села можно добраться на такси.

7. Чуйский тракт

Ровно век назад древний тракт признали дорогой государственного значения. Он входит в пятерку самых красивейших трасс, по версии журнала National Geographic.

Этот легендарный тракт пронизывает все главные красоты Алтая — от шукшинских березовых рощиц до бурных потоков Катуни, ущелий и величественных степей.

Не у многих дорог в мире есть собственный музей, но Чуйский тракт его заслужил. Посетить его можно в Бийске. Здесь вам покажут архивные документы и фотографии, макеты дороги, картины, диорамы, археологические артефакты, найденные при строительстве трассы и многое другое.

На портале «Визит-Алтай» есть аудиогид по Чуйскому тракту, где собраны легенды и тайны трассы. Также путешественники смогут узнать о самых живописных местах региона.

8. Малиновое озеро

Необычный оттенок озеро получило не из-за марганца (концентрация металлов в воде низкая), а благодаря рачкам Artemia salina. Розовым-розовым водоем становится в яркий солнечный день.

Тур выходного дня — край малиновых озер. архив музея «Мир камня» Малиновое Озеро. commons.wikimedia.org , Romazan1973

Глубина озера всего около метра, поэтому поплавать в нем будет сложно. Зато можно оздоровиться — дно рядом с берегом покрывает лечебная сульфидно-иловая грязь. Она очищает кожу от ороговевших клеток и снимает раздражение. Также купание помогает при мышечных и суставных болях, экземе, псориазе, нейродермите и других заболеваниях.

Розоватую соль из Малинового озера доставляли к императорскому столу Екатерины II.

На берегу есть небольшой поселок с одноименным названием — Малиновое озеро. Там местные сдают комнаты отдыхающим. Есть базы отдыха, гостевой дом, кемпинговый лагерь.

Как добраться

Расстояние от Барнаула до озера — около 375 км. На дорогу вы потратите около шести часов. Но если поехать на поезде до Кулунды, то от нее до села Михайловское дорога на автобусе составит всего лишь 1,5 часа.

9. Памятник Шукшину на горе Пикет

Бронзовый восьмиметровый памятник Василию Шукшину установили в 2004 году, через 30 лет после смерти писателя. Этот огромный монумент создал московский скульптор Вячеслав Клыков. Сейчас это самая популярная достопримечательность Сросток. Поза повторяет последний кадр из шукшинского фильма «Печки-лавочки», снятый на Пикете.

Сростки. Памятник В. М. Шукшину на горе Пикет. Фото предоставлено пресс-службой компании МТС.

Изначально монумент должен был стоять на одной из улиц села, у Чуйского тракта. Но автор поставил ультиматум: либо на Пикете, либо нигде.

20 тонн — вес восьмиметрового бронзового памятника Шукшину.

Против установки на горе возражали ученые. Пикет — археологический памятник, где расположено скифское городище. Специалисты опасались большой нагрузки на почву, она здесь особенно подвержена оползневым процессам.

Но гора все еще стоит. Вокруг памятника во время Шукшинских дней собираются тысячи туристов и чешут отполированные от прикосновений пальцы бронзового Василия Макаровича.

Памятник Шукшину в Сростках. Михаил Хаустов

Как добраться

За Сростинским рынком нужно свернуть с Чуйского тракта на окраину села и двигаться по дороге вдоль кладбища.

10. Город-курорт Белокуриха

Внимание! Будьте осторожны! Концентрация здравниц на один квадратный километр превышена.

Белокуриха. altairegion22.ru «Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев. Санаторий «Белокуриха» Евгения Родочинская

А если серьезно, здесь и вправду глаза разбегаются от выбора. В городе есть 16 санаторно-курортных комплексов, включая два детских.

Для лечения в них используют воды минеральных источников, в том числе радоновые из нового Искровского месторождения, а также озерные грязи, голубую глину и многое другое. Стоимость путевки стартует примерно от 5 тыс. рублей за день.

В городе постоянно пробуют новые методы в оздоровлении. На территории Белокурихи Горной строят крио-лечебницу с отелем.

В городе есть несколько горнолыжных трасс для любителей и профессионалов. Также в Белокурихе находится, пожалуй, самое волшебное место для детей в Алтайском крае — Дом сказок. Здесь маленькие туристы смогут сходить в гости к Деду Морозу и посетить интерактивный «Вау-музей», где все экспонаты можно трогать руками.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Как добраться

Из Барнаула в Белокуриху идут рейсовые автобусы. С местного автовокзала на маршрутке можно доехать практически до любого отеля или же заказать такси.