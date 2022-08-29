29 августа
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Туризм

Гигантская черепаха покусала российскую пенсионерку

Гигантская черепаха покусала российскую туристку в турецкой Анталье, пишет Posta.

Черепаха.
Черепаха.
CC0.

64-летняя женщина вместе с подругой решили поплавать в море.

Российская туристка решила полежать на воде. Пенсионерка почувствовала, что кто-то неведомый схватил ее за бедро. По словам женщины, она не сразу поняла, что произошло, стала паниковать, барахтаться и начала тонуть.

Но морской зверь снова куснул женщину — теперь уже за руку. Истошные крики услышал спасатель и бросился на подмогу, пишет Lenta.ru. Однако злобная черепаха-логгерхед атаковала спасателя.

Женщина воспользовалась моментом и поплыла к берегу. Ее осмотрели и оказали медпомощь.

А спасатель во время борьбы с черепахой получил перелом руки.

Ранее крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом. А бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.

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