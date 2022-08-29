Гигантская черепаха покусала российскую пенсионерку

64-летняя женщина вместе с подругой решили поплавать в море.
Российская туристка решила полежать на воде. Пенсионерка почувствовала, что кто-то неведомый схватил ее за бедро. По словам женщины, она не сразу поняла, что произошло, стала паниковать, барахтаться и начала тонуть.
Но морской зверь снова куснул женщину — теперь уже за руку. Истошные крики услышал спасатель и бросился на подмогу, пишет Lenta.ru. Однако злобная черепаха-логгерхед атаковала спасателя.
Женщина воспользовалась моментом и поплыла к берегу. Ее осмотрели и оказали медпомощь.
А спасатель во время борьбы с черепахой получил перелом руки.
Ранее крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом. А бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.