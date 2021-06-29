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Туризм

Губернатор Алтайского края поручил подумать над усилением антиковидных требований к приезжим

В Алтайском крае начали проверки туробъектов на соблюдение антиковидных мер, сообщили в правительстве региона. Также стало известно, что власти будут думать над усилением требований к приезжающим туристам.

На озере Ая.
На озере Ая.
Лидия Соколова

Осмотры проводят сотрудники регионального управления по развитию туризма вместе с полицией и местными чиновниками. Они уже проверили 12 крупных объектов в окрестностях озера Ая, а также на территории «Бирюзовой Катуни».

С управляющими туристическими базами провели беседы. Полицейские составили два протокола осмотра по выявленным нарушениям.

«Такой формат работы в течение всего лета будем использовать и дальше. Стоит отметить, что бизнес, как и в прошлом году, самоорганизуется и объединяется в группы в целях контроля друг друга», — рассказал начальник управления по туризму Евгений Дешевых.

Виктор Томенко поручил краевому ведомству совместно с Роспотребнадзором изучить необходимость усиления эпидемиологических требований к приезжающим в регион на отдых.

Ранее в крае начала распространяться информация о том, что при посадке в рейсовые автобусы у пассажиров стали требовать справки о вакцинации.

В справочной Барнаульского автовокзала altapress.ru пояснили, что подтверждения вакцинирования никто не требует. Пассажиров просят использовать средства индивидуальной защиты.

Между тем, прирост заболевших COVID-19 в крае сохраняется на высоком уровне.

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