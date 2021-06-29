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Жизнь

Миф или правда: в Барнауле требуют справку о вакцинации при продаже билетов в Горный Алтай?

По Барнаулу поползли слухи, что при посадке в рейсовые автобусы у пассажиров стали требовать справки о вакцинации. Мы узнали, так ли это.

Масочный рейд в Барнауле.
Масочный рейд в Барнауле.
barnaul.org.

Согласно появившейся информации, при покупке билета на автобус в Республику Алтай в кассе требуют паспорт и справку о вакцинации.

В справочной Барнаульского автовокзала пояснили, что подтверждения вакцинирования никто не требует, а паспорт для покупки билета в другой регион необходим всегда.

Также пассажиров просят использовать средства индивидуальной защиты. Не исключено, что на границе с Республикой Алтай будут проверять, все ли носят маски, как положено.

Напомним, что в Барнауле возобновили регулярные рейды по соблюдению масочного режима. Также в городе усилили контроль за дезинфекцией общественного транспорта.

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