Два новых инвестора с «речным» названием построят гостиничные комплексы за 730 млн на «Бирюзовой Катуни»

Компании «Катунь Ривер» и «Уклад Катунь Резорт» вошли в состав резидентов особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» с двумя проектами, сообщает инвестиционный портал Алтайского края. Общий объем инвестиций составит 730 млн рублей.

Как уточнили altapress.ru в краевом управлению по развитию туризма, «Уклад Катунь Резорт» планирует построить на «Бирюзовой Катуни» гостиницу, семейные виллы, ресторан, детский клуб и баню. Предусмотренный уровень комфорта — 3−4 звезды.

«Катунь Ривер» возведет гостиничный комплекс, ресторан и спа-центр.

Итого у особой экономической зоны появятся 310 основных и 210 дополнительных мест размещения.

По планам, работа над объектами начинается в этом году. Срок строительства объектов — 2022 -2026 год.

Теперь у «Бирюзовой Катуни» 29 инвесторов с общим объемом инвестиций в 19 млрд рублей.

Ранее altapress.ru оценил строительные площадки инвесторов особой экономической зоны.