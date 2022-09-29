Два новых инвестора с «речным» названием построят гостиничные комплексы за 730 млн на «Бирюзовой Катуни»

Как уточнили altapress.ru в краевом управлению по развитию туризма, «Уклад Катунь Резорт» планирует построить на «Бирюзовой Катуни» гостиницу, семейные виллы, ресторан, детский клуб и баню. Предусмотренный уровень комфорта — 3−4 звезды.
«Катунь Ривер» возведет гостиничный комплекс, ресторан и спа-центр.
Итого у особой экономической зоны появятся 310 основных и 210 дополнительных мест размещения.
По планам, работа над объектами начинается в этом году. Срок строительства объектов — 2022 -2026 год.
Теперь у «Бирюзовой Катуни» 29 инвесторов с общим объемом инвестиций в 19 млрд рублей.
Ранее altapress.ru оценил строительные площадки инвесторов особой экономической зоны.