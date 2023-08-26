Исключить алкоголь из системы all inclusive предложил турецкий туроператор

В Турции предложили убрать алкоголь из системы all inclusive в отелях.

Такая мера позволит снизить цены на путевки в турецкие отели.

В предложенной новации есть логика.

Турция провалила этот курортный сезон, указывает bfm.ru. Цены оказались настолько высоки, что многие россияне просто не смогли себе позволить отдых в этой стране. А для Турции россияне крайне важны. Теперь турки ищут способ снизить цены на отдых.

Ранее из-за повышения цен для россиян в Турции прогнозировали спад спроса на отдых в пляжной стране. Выросла не только стоимость турецких отелей, но и авиаперелетов. Это и стало причиной жалоб россиян. Российских туристов не устраивали не только высокие цены, но и качество сервиса. По мнению пользователей, оно осталось прежним или упало.

Также эмигранты из России пожаловались на цены в Турции.

Например, туристы из Санкт-Петербурга весной потратили на путевку и проживание в пятизвездочном отеле "ультра все включено" 152 тыс. рублей. А вот в июне такой отдых стоит уже 280 тыс. рублей.

Других туристов удивила космическая цена на технику.