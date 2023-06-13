Из-за повышения цен для россиян в Турции прогнозируют спад спроса на отдых в пляжной стране

Россияне в сети начали оставлять отзывы об отказе от подорожавшего отдыха в Турции.

Выросла не только стоимость турецких отелей, но и авиаперелетов. Это и стало причиной жалоб россиян, пишет «Экономика сегодня».

Российских туристов не устраивают не только высокие цены, но и качество сервиса. По мнению пользователей, оно осталось прежним или упало, указывает Газета.Ru.

Прогноз — Анкара может столкнуться с провалом в туристической сфере. Между тем хорошие отели констатируют факт полной загрузки, а турецкая лира ослабляется по отношению к доллару.

Ранее эмигранты из России пожаловались на цены в Турции.

Например, туристы из Санкт-Петербурга весной потратили на путевку и проживание в пятизвездочном отеле "ультра все включено" 152 тыс. рублей. А вот в июне такой отдых стоит уже 280 тыс. рублей.

Других туристов удивила космическая цена на технику.

Также мы рассказывали, что отели в три и четыре звезды в Турции почти сравнялись в цене с пятизвездочными.