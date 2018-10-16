Объявленный на 2018 год запуск авиарейса Томск — Новосибирск — Белокуриха перенесен из-за проблем со взлетно-посадочной полосой на алтайском курорте, пишет Riatomsk.ru.

Роман Фроленко,

директор томского аэропорта Роман Фроленко:

Там земли сельхозназначения, и их надо перевести в земли транспорта и узаконить взлетно-посадочную площадку. Так что нет пока решения по данному направлению.

Еще летом 2017 года было принято решение о запуске субсидированного авиарейса из Томска через Новосибирск в Белокуриху. Осуществлять регулярные авиарейсы с 2018 годы должна была авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА). Но пока с запуском решили повременить

Ранее предполагалось, что из Томска на алтайский курорт самолет будет летать трижды в неделю, а стоимость билета для томичей с учетом субсидирования составит около 3,5 тысячи рублей.