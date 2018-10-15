Барнаульский аэропорт предложили перенести в Новороманово

Владимир Отмашкин, возглавляющий группу компаний «Союз», считает, что барнаульский аэропорт нужно переносить на бывший военный аэродром Панфилово, рядом с селом Новороманово в Калманскиом районе. Это даст новый импульс жилищному строительству в Барнауле. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предлагает внимательно изучить идею.

Свое предложение Владимир Отмашкин озвучил на встрече с молодыми предпринимателями в рамках бизнес-школы, организованной ИД «Алтапресс». Отмашкин считает, что аэропорт мешает развивать одно из основных направлений для жилищного строительства. Так, нельзя заселять соседние с аэропортом земли ОПХ Докучаево — они попадают в санитарно-защитную зону взлетной полосы.

Владимир Отмашкин. Дмитрий Лямзин.

Правый берег Оби, который хотели бы осваивать другие барнаульские строители, Отмашкин не берет в расчет.

Владимир Отмашкин,

руководитель группы компаний «Союз»:

Идти за Обь — это несбыточные мечта. Там нет инфраструктуры, кроме газа. В советское время подсчитывали, что для строительства придется намыть несколько миллионов кубометров песка, чтобы поднять берег. Но с тех пор реки стали более полноводными — мы это видим по весенним паводкам. Это значит, что работы потребуется еще больше. Аэропорт сегодня зажимает Барнаул, потому что кроме как на север застройщикам идти некуда.

Предприниматель предлагает перенести барнаульский аэропорт в село Новороманово в 30 км от Барнаул. Там сохранился аэродром «Панфилово» бывшего летного училища, есть бетонная взлетно-посадочная полоса длинной 2 км. Там устроен железнодорожный подъезд, а дорога от города до этого места занимает 20 минут. «Это абсолютно нормально для аэропорта», — считает Отмашкин.

Главный архитектор края Виктор Четошников считает, что идею надо рассмотреть. По его подсчетам, в проекте генерального плана развития Барнаула до 2028 года, который сейчас обсуждается, заложено слишком мало земли под жилищное строительство. Ресурсы могут быть исчерпаны уже через 5−10 лет.