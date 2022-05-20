Из-за нехватки поездов россияне стали отказываться от поездок на популярный черноморский курорт

На июнь заполнено около 80% номерного фонда.

«Но для лета нужна полная загрузка. К сожалению, параллельно с бронированиями идут и отказы», — рассказала директор одного из санаториев.

Представители туроператора «Дельфин» отмечают — по сравнению с 2021 годом продажи путевок на черноморский курорт упали на 25%, пишет Lenta.ru.

Многие путешественники не готовы добираться до Анапы несколько суток, так как располагают ограниченным количеством дней на отпуск, выяснили специалисты.

Также эксперты обратили внимание на острый дефицит поездов.

«Туристы расхватывают нижние полки в купе и плацкарте чуть ли не в первый день открытия продаж, за 90 дней до поездки», — заявили отельеры.