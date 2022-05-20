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Туризм

Из-за нехватки поездов россияне стали отказываться от поездок на популярный черноморский курорт

Отельеры Анапы пожаловались на массовые отмены бронирований из-за закрытия аэропортов на Юге России и нехватки поездов, пишет TourDom.

Анапа
Анапа
CC0

На июнь заполнено около 80% номерного фонда.

«Но для лета нужна полная загрузка. К сожалению, параллельно с бронированиями идут и отказы», — рассказала директор одного из санаториев.

Представители туроператора «Дельфин» отмечают — по сравнению с 2021 годом продажи путевок на черноморский курорт упали на 25%, пишет Lenta.ru.

Многие путешественники не готовы добираться до Анапы несколько суток, так как располагают ограниченным количеством дней на отпуск, выяснили специалисты.

Также эксперты обратили внимание на острый дефицит поездов.

«Туристы расхватывают нижние полки в купе и плацкарте чуть ли не в первый день открытия продаж, за 90 дней до поездки», — заявили отельеры.

По данным TourDom, сейчас сложно купить билеты даже на конец лета — например, на 5 августа практически не осталось свободных нижних полок, в наличии есть только боковые в плацкарте за 3,8 тыс. рублей.

Особое мнение

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил о необходимости исключить Сочи из программы туристического кешбэка.

По мнению эксперта, в первую очередь надо поддерживать регионы юга России, которые недосчитались отдыхающих из-за закрытия аэропортов. Среди предложенных мер: субсидии отелям и санаториям, развитие наземных маршрутов доставки туристов, а также запуск следующего этапа программы туристического кешбэка с фокусом именно на эти регионы.

Специалист отметил — ограничения на полеты в ряд аэропортов России негативно сказались на турпотоке, поскольку большинство соотечественников либо не могут туда добраться, либо вынуждены ехать поездом или автомобилем, что влияет на сроки и стоимость поездки.

Закрытые аэропорты

Рейсы в аэропорты ряда регионов Юга и Центральной России приостановлены с 24 февраля на фоне проведения военных действий на Украине.

На данный момент запрет продлен до 25 мая, он действует на полеты в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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