К 40-градусным морозам. Как сибирячки на холоде почти без одежды фотографируются

В Сибирь пришли настоящие морозы. Синоптики говорят, что в Алтайском крае будет -39 градусов, а в Красноярском — все -50! Правильно, что сибиряки не то чтобы морозов не боятся, но тепло одеваются. Однако если очень хочется, то наши люди могут и раздетыми на мороз выбежать.