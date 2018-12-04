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К 40-градусным морозам. Как сибирячки на холоде почти без одежды фотографируются

В Сибирь пришли настоящие морозы. Синоптики говорят, что в Алтайском крае будет -39 градусов, а в Красноярском — все -50! Правильно, что сибиряки не то чтобы морозов не боятся, но тепло одеваются. Однако если очень хочется, то наши люди могут и раздетыми на мороз выбежать.

Сибирячки морозов не боятся.
Сибирячки морозов не боятся.
instagram.com/galiyazhuminova

Вот как, например, эти девушки-сибирячки на снегу фотографируются почти без одежды:

Да и мужчины в Сибири могут в холода с голым торсом показаться на улице:

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