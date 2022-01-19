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Туризм

Как и за сколько тысяч рублей алтайские туристы смогут вакцинироваться от коронавируса в Турции

Министерство здравоохранения Турции официально разрешило прививать иностранных туристов, сообщает АТОР. Ранее для этого требовался вид на жительства. Расскажем, как и за сколько уколоться Pfizer и так ли сегодня востребован вакцинный туризм.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Что произошло

Теперь клиники Турции могут вакцинировать туристов. Конечно, не бесплатно. По данным АТОР, за каждый укол двухкомпонентного Pfizer, BionTech или китайской Sinovac придется заплатить около 45 евро.

После этого данные внесут в систему eNabiz, а турист получит сертификат образца EU DCC — с ним можно отправляться в Европу. Также, по данным АТОРа. Возможно получить бустерную дозу (вводится для усиления вакцины, угасающей со временем) после «Спутника V».

Вакцинация китайским же препаратом станет «пропуском» в США, Финляндию, Австрию или Таиланд.

В России сертификат о вакцинации также пригодится. Напомним, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала: россияне, привившиеся за рубежом, смогут получить российский COVID-сертификат после сдачи тестов на антитела.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
kremlin.ru

20% рынка вакцинных туров может занять турецкое направление, прогнозируют туроператоры. В некоторых государственных клиниках Стамбула и Антальи уже проводят вакцинацию иностранцам.

Стамбульские компании скоро будут готовы предложить пакеты с трансфером, сопровождением, переводчиком и проживанием.

«Купить поездки на вакцинацию в Турцию можно будет у тех компаний, которые предлагают подобные туры в Сербию, Хорватию и другие страны», — отмечает АТОР.

Сербия. Белград.
Сербия. Белград.
pixabay.com.

Что требуется для вакцинации в Турции

Прежде всего — турист должен быть не младше 18 лет. При себе нужно иметь загранпаспорт. И, конечно, деньги — за каждую дозу по 45 евро. Вакцины двухкомпонентные, поэтому через 21 день потребуется ввести другую дозу.

Вакцинация проводится без предварительной записи. Скорее всего, понадобится сопровождающий — в государственных клиниках обычно не говорят на русском языке.

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