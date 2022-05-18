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Туризм

Карту «Мир» будут принимать в турецких отелях

Россия договорилась с Турцией о карте «Мир» — теперь ее будут принимать в зарубежных отелях и большем количестве банкоматов. Об этом вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.

Турция.
Турция.
СС0

«"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты „Мир“ в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах. Сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили. Мы заинтересованы в том, чтобы карты „Мир“ использовались, и платежные механизмы работали», — сказал Новак после встречи с турецкой стороной.

Новак пояснил, что речь идет о расширении инфраструктуры банков, принимающих российские карты.

Вице-премьер также напомнил, что первые карты «Мир» начали использоваться в Турции несколько лет назад.

«На сегодняшний день примерно 50% расчетов идет с помощью карты „Мир“, поэтому эту сферу необходимо расширять — это позволит нам снизить риски, обеспечить платежи в национальных валютах», — добавил он.

Ранее стало известно, что путевки в Турцию подорожали на 30%.

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