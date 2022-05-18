Карту «Мир» будут принимать в турецких отелях

«"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты „Мир“ в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах. Сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили. Мы заинтересованы в том, чтобы карты „Мир“ использовались, и платежные механизмы работали», — сказал Новак после встречи с турецкой стороной.