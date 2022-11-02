2 ноября
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Туризм

Концептуально: в Белокуриху Горную проведут радонопровод

На совещании у губернатора Алтайского края Виктора Томенко обсуждалось развитие туристической территории Белокуриха Горная.

Белокуриха Горная.
Белокуриха Горная.
Пресс-служба правительства АК.

На земельном участке площадью 54,3 га планируется построить шесть гостиниц с фондом 1000 номеров.

Будет создана современная оздоровительная инфраструктура. А также — развлекательная.

Разработан проект дорожной карты — предполагается проведение к новому курорту радонопровода. Это решение сейчас прорабатывается совместно с Минстроем РФ — в соответствии с поручением главы кабмина Михаила Мишустина.

Белокуриха Горная.
Белокуриха Горная.
Пресс-служба правительства АК.

Общий объем инвестиций в Белокуриху Горную составит 21,2 млрд рублей.

Губернатор региона Виктор Томенко распорядился создать рабочую группу для оперативного решения всех вопросов новой курортной территории, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Подготовку мастер-плана завершат в июне 2023 года.

Белокуриха Горная.
Белокуриха Горная.
Пресс-служба правительства АК.

Между тем на Яровое в Алтайском крае будут летать самолеты, заявил и.о. главы города-курорта Владислав Шилов. По его словам,, власти думают над открытием летних рейсов, которые свяжут Яровое, Белокуриху, курорты Кемеровской области и Республики Алтай.

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