Концептуально: в Белокуриху Горную проведут радонопровод

На земельном участке площадью 54,3 га планируется построить шесть гостиниц с фондом 1000 номеров.
Будет создана современная оздоровительная инфраструктура. А также — развлекательная.
Разработан проект дорожной карты — предполагается проведение к новому курорту радонопровода. Это решение сейчас прорабатывается совместно с Минстроем РФ — в соответствии с поручением главы кабмина Михаила Мишустина.
Общий объем инвестиций в Белокуриху Горную составит 21,2 млрд рублей.
Губернатор региона Виктор Томенко распорядился создать рабочую группу для оперативного решения всех вопросов новой курортной территории, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Подготовку мастер-плана завершат в июне 2023 года.
Между тем на Яровое в Алтайском крае будут летать самолеты, заявил и.о. главы города-курорта Владислав Шилов. По его словам,, власти думают над открытием летних рейсов, которые свяжут Яровое, Белокуриху, курорты Кемеровской области и Республики Алтай.