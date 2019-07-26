Кроме Шукшинского фестиваля: что можно посетить 27 и 28 июля на Алтае

Главное событие выходных — Шукшинский фестиваль. 27 июля праздничные мероприятия пройдут в Сростках. Однако в это же время в Барнауле и на алтайских курортах запланированы массовые события и концерты «звезд». Рассказываем, куда можно съездить и что посмотреть на выходных.

Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.

Тысячи звезд на Яровом

Где: Яровое , комплекс «Причал 22». Когда: 27 июля , начало в 15:00.

Ежегодный фестиваль на Яровом, где установят новый рекорд по лежанию звездочкой на воде, пройдет 27 июля. Проведут его популярные юмористы «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. В 19:00 они также покажут сольную программу.

Как сообщают организаторы, участники фестиваля станут героями еще двух новых тематических рекордов — самая большая пенная дискотека на песке и самый массовый танец в стиле twerk.

«Петров день» на Чарыше

Где: село Чарышское. Когда: 26−29 июля.

На Чарыше в 11-й раз пройдет праздник русского фольклора «Петров день». На нем продолжатели песенных традиций казаков-переселенцев собирают у себя любителей устного народного творчества и ремесленников со всей Сибири.

Сплав по Чарышу.

На берегу реки разобьют палаточный лагерь. С гостями праздника будут водить хороводы, петь песни, проведут для них мастер-классы. Дети смогут поиграть в «Казачий дозор». Также можно будет сплавиться или покупаться в Чарыше, пишет «Алтайтурцентр».

Дискотека 90-х на Altai Palace Fest

Где: Алтайский район , развлекательный комплекс Altai Palace. Когда: 27 июля , начало в 20:00.

Каждый июльские выходные под открытым небом рядом с развлекательным комплексом Altai Palace проходят концерты с участием ярких поп-исполнителей. 27 июля здесь запланирована дискотека 90-х с участием Лены Катиной (экс-солистка группы «Тату») и группы «Поднимаем Руки вверх».

«Иванушки International» в казино Altai Palace. vk.com/altaipalace

Парад кораблей на Телецком озере

Где: Республика Алтай , село Артыбаш. Когда: 27 июля , начало в 10:00.

В эту субботу в селах Артыбаш и Иогач пройдет традиционный «Телецкий водный праздник», сообщает сайт «Кедрогор». Все желающие смогут сыграть в мини-футбол, поучаствовать в мастер-классах. В визит-центре Алтайского государственного заповедника покажут фото и видео подводного мира Телецкого озера. В картинной галерее «Легенда Алтын-Кёль» пройдут экскурсии и творческие мастерские.

Теплоход «Пионер Алтая» на Телецком озере. предоставлено ИТЦ «Кедрогор»

В завершении праздника всех ждет красочный парад катеров Телецкой флотилии и фейерверк.

Экскурсия по старому Барнаулу

Где: Барнаул , краеведческий музей , ул. Ползунова , 39. Когда: 28 июля , начало в 12:00.

В эти выходные можно не выезжать из Барнаула и с пользой провести время. Например, сходить на экскурсию от краеведческого музея по старому городу. Маршрут пройдет по одной из первых городских улиц — улице Ползунова, бывшей Петропавловской.

Вид на чертежную Управления Алтайского округа и Главную химическую лабораторию , с 1915 г. — краеведческий музей ( ул.Ползунова , 46) retro. moi-barnaul.ru

Вы узнаете, где находился Народный дом, главная химическая лаборатория Алтайского горного округа, увидите архитектурный ансамбль, который в первой половине XIX века в городе называли «уголок Петербурга».

День тигра в зоопарке

Где: Барнаул , парк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов , 12. Когда: 28 июля , начало в 12:00.

В барнаульском зоопарке отметят «Праздник полосатых».

День амурского тигра в Барнаульском зоопарке.

Гостям обещают бесплатный аквагрим, спортивные соревнования «Прыжок тигра», тематические мастер-классы, конкурсы, викторины и другое.

Всем покажут маленьких любимцев публики — тигрят и львят. Кстати, на днях там появился новый житель — белый тигренок Айхал из Якутии.