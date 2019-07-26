Кроме Шукшинского фестиваля: что можно посетить 27 и 28 июля на Алтае

Тысячи звезд на Яровом
Где: Яровое, комплекс «Причал 22».
Когда: 27 июля, начало в 15:00.
Ежегодный фестиваль на Яровом, где установят новый рекорд по лежанию звездочкой на воде, пройдет 27 июля. Проведут его популярные юмористы «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. В 19:00 они также покажут сольную программу.
Как сообщают организаторы, участники фестиваля станут героями еще двух новых тематических рекордов — самая большая пенная дискотека на песке и самый массовый танец в стиле twerk.
«Петров день» на Чарыше
Где: село Чарышское.
Когда: 26−29 июля.
На Чарыше в 11-й раз пройдет праздник русского фольклора «Петров день». На нем продолжатели песенных традиций казаков-переселенцев собирают у себя любителей устного народного творчества и ремесленников со всей Сибири.
На берегу реки разобьют палаточный лагерь. С гостями праздника будут водить хороводы, петь песни, проведут для них мастер-классы. Дети смогут поиграть в «Казачий дозор». Также можно будет сплавиться или покупаться в Чарыше, пишет «Алтайтурцентр».
Дискотека 90-х на Altai Palace Fest
Где: Алтайский район, развлекательный комплекс Altai Palace.
Когда: 27 июля, начало в 20:00.
Каждый июльские выходные под открытым небом рядом с развлекательным комплексом Altai Palace проходят концерты с участием ярких поп-исполнителей. 27 июля здесь запланирована дискотека 90-х с участием Лены Катиной (экс-солистка группы «Тату») и группы «Поднимаем Руки вверх».
Парад кораблей на Телецком озере
Где: Республика Алтай, село Артыбаш.
Когда: 27 июля, начало в 10:00.
В эту субботу в селах Артыбаш и Иогач пройдет традиционный «Телецкий водный праздник», сообщает сайт «Кедрогор». Все желающие смогут сыграть в мини-футбол, поучаствовать в мастер-классах. В визит-центре Алтайского государственного заповедника покажут фото и видео подводного мира Телецкого озера. В картинной галерее «Легенда Алтын-Кёль» пройдут экскурсии и творческие мастерские.
В завершении праздника всех ждет красочный парад катеров Телецкой флотилии и фейерверк.
Экскурсия по старому Барнаулу
Где: Барнаул, краеведческий музей, ул. Ползунова, 39.
Когда: 28 июля, начало в 12:00.
В эти выходные можно не выезжать из Барнаула и с пользой провести время. Например, сходить на экскурсию от краеведческого музея по старому городу. Маршрут пройдет по одной из первых городских улиц — улице Ползунова, бывшей Петропавловской.
Вы узнаете, где находился Народный дом, главная химическая лаборатория Алтайского горного округа, увидите архитектурный ансамбль, который в первой половине XIX века в городе называли «уголок Петербурга».
День тигра в зоопарке
Где: Барнаул, парк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 12.
Когда: 28 июля, начало в 12:00.
В барнаульском зоопарке отметят «Праздник полосатых».
Гостям обещают бесплатный аквагрим, спортивные соревнования «Прыжок тигра», тематические мастер-классы, конкурсы, викторины и другое.
Всем покажут маленьких любимцев публики — тигрят и львят. Кстати, на днях там появился новый житель — белый тигренок Айхал из Якутии.