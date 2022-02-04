Куда отправиться на День Святого Валентина, рассказали россиянам

Отметить 14 февраля путешествием внутри страны можно в пределах 10 тыс. рублей, сообщили «Газете.Ru» в сервисе Ozon Travel.

Если хочется погреться в тепле и есть желание сделать романтичным целую неделю, то бюджет будет больше.

В феврале в окрестностях Мурманска все еще можно наблюдать северное сияние — отправляться лучше в сопровождении опытного гида. Так шансы увидеть небесное шоу выше, чем самостоятельно.

Также можно отправиться в Калининград. Посетить Домский собор на острове Канта, рассмотреть искусные барельефы на Королевских воротах и найти кирху Святого семейства.

Зимняя Тюмень также располагает к романтике, ведь здесь можно поплавать в термальных бассейнах прямо под открытым небом.

В феврале можно отправиться на Мальдивы. Последний зимний месяц подходит для того, чтобы отправиться в Дубай. Можно полюбоваться городом со смотровой площадки знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, увидеть грандиозное шоу фонтанов и отдохнуть на пляже.

Доминикана славится своими красивыми бескрайними пляжами и теплым океаном. Также можно заниматься серфингом.

Между тем россияне массово заинтересовались поездками по трем заграничным направлениям в феврале — туристы активно искали авиабилеты в Армению, Турцию и Узбекистан.