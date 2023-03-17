Курорт Белокуриха получил рекордную выручку за последние пять лет

АО «Курорт Белокуриха» в 2022 году получил 2,39 млрд рублей выручки, сообщает «Интерфакс».

Это на 34,5% больше, чем годом ранее. Помог рост спроса на отечественный отдых.

В 2018 году выручка составила 1,58 млрд рублей, в 2019 году — 1,56 млрд рублей, в 2020 году — 1 млрд рублей, в 2021 году — 1,78 млрд рублей.

Себестоимость же продаж курорта за 2022 год выросла на 23,8% - до 1,67 млрд рублей.

Чистая прибыль Белокурихи выросла в 2,35 раза — получилось 246,6 млн рублей.

При этом и кредиторская задолженность компании увеличилась с 330,5 млн рублей до 400,7 млн рублей за год.

АО «Курорт Белокуриха» — основное курортное объединение в Белокурихе.

В его состав входят санатории «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь», курортная поликлиника, оздоровительный центр «Водный мир», рестораны, кафе и прочее.

Также компания — якорный инвестор крупного турпроекта «Белокуриха Горная» (ранее — «Белокуриха-2»).

Ранее altapress.ru рассказывал, как и для чего действует курортный сбор в Алтайском крае.