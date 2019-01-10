Ледяные цветы и пузыри. Туристы фотографируют удивительные формы и свойства льда в горах Алтая

Инна Смирнова:
Обожаю разглядывать эту параллельную ледяную вселенную, ползая на коленках и практически прижимаясь носом к застывшей реке. Местами река промёрзла до дна, но в основном под слоем льда журчит вода, пронося с собой пузырьки воздуха.
«Сегодня для вас космический катунский лед», — пишет любительница алтайской природы Инна Смирнова, снявшая, как в лед удивительного бирюзового цвета вмерзли пузыри воздуха. Другие туристы тоже встречают на Алтае лед, который принимает невероятные формы.
Обожаю разглядывать эту параллельную ледяную вселенную, ползая на коленках и практически прижимаясь носом к застывшей реке. Местами река промёрзла до дна, но в основном под слоем льда журчит вода, пронося с собой пузырьки воздуха.
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