Лететь выше. Каким был 2022 год для туризма в Алтайском крае

Спрос на внутренний туризм растет
Управление ожидает, что в этот раз регион достигнет показателей допандемийного 2019 года. То есть, это — 2 млн туристов и экскурсантов.
«Спрос на отдых в крае, как и в целом внутри страны, и качественно, и количественно по многим направлениям превышал предложение», — говорят в ведомстве.
В этом не последнюю роль сыграла политическая ситуация: обстановка в мире и связанные с этим открытия и закрытия границ повлияли на туристские предпочтения и сместили фокус внимания на внутренние путешествия, уверены в управлении.
На 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на отдых в Алтайском крае в летний сезон. А санаторно-курортные комплексы лидировали в рейтинге популярности программы осеннего туристического кешбэка.
Как отметили в управлении, отели в межсезонье стали в среднем загружаться на 50% больше — и это при открытых зарубежных направлениях. С прошлого года вдвое увеличилось количество алтайских туроператоров, которые принимают участие в программе туристического кешбэка: с 8 до 15. Практически тот же результат и у средств размещения: с 30 до 54.
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Близкие иностранцы
Ведомство сообщило, что намерено сильнее продвигать турпродукты для ближайших соседей — Казахстана и Монголии.
«Наша страна вышла из Всемирной туристской организации, но по линии туризма у России с большинством стран поддерживаются отличные двусторонние отношения — ШОС, БРИКС, АТЭС и др. Поэтому как въездной, так и выездной международный туризм в ближайшее время будет ориентирован на эти рынки», — отметили в управлении.
Инвесторы не уходят
Около 600 дополнительных мест размещения ввели в эксплуатацию резиденты «Бирюзовой Катуни» в 2022 году.
С лета туристов принимает стилизованный под лагерь кочевников юрточный кемпинг «Алтайское кочевье». Комплекс включил в себя 12 юрт и ресторан.
Действующие резиденты увеличивают объем инвестиций и улучшают свои проекты. Например, глэмпинг «Август», начавший работу в 2021 году, увеличил количество домов-барнов до 20.
В 2023 году двери откроют крупные туристические комплексы «Алтика-Алтай» и Grand Chalet Altay. Вместе они смогут принять более 400 человек единовременно.
В этом году экспертный совет особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» одобрил пять новых инвестиционных проектов на 1,5 млрд рублей. Это компании «Катунь Ривер», «Уклад Катунь Резорт», «Соника», «Хоббит вилладж», «Гранд-Крио Катунь». К 2025−2026 году они создадут как минимум 800 мест размещения.
В игорной зоне «Сибирская монета» инвестор уже открыл апарт-отель из 42 шале на 150 мест. На очереди строительство гостиничного комплекса на 240 номеров.
На площадке «Белокурихи Горной» продолжают строить пятизвездочный премиальный отель с клиникой превентивной медицины под брендом «Гранд-Крио». Работы планируют завершить в 2023 году. Кстати, чтобы построить объект, инвестор взял кредит по льготной ставке, предложенной государством по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
В следующем году начнут строительство гостиничного комплекса за 2 млрд рублей. Такое соглашение на Петербургском экономическом форуме регион подписал с группой компании «Азимут».
Также правительство края заключило дополнительное соглашение с корпорацией «Туризм.РФ». Согласно ему, для «Белокурихи Горной» разработают мастер-план. С его помощью на площадке планируют создать уникальный круглогодичный бальнеологический курорт.
Летом премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею построить 7-километровый радонопровод в «Белокурихе горной». Проект может получить федеральную поддержку.
Помощь автотуристам
В России продолжает набирать обороты автотуризм. В Алтайском крае момент не упускают и восстанавливают покрытия трасс по главным туристическим направлениям.
По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» завершают строительство сети автомобильных дорог в «Белокурихе горной». Так в 2021 году открылась дорога к горнолыжному комплексу на Мишиной горе, а в этом декабре станет возможно проехать к Глухариной горе.
Также за счет инфраструктурных бюджетных кредитов начали реконструировать 20 км дороги «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь». Работу продолжат в 2023 году.
По семи туристическим направлениям отремонтировали более 40 км трасс благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Теперь отдыхающим будет проще добраться к озерам Гуселетово, Бурлинское, Светлое, а также посетить Солонешенский, Алтайский, Курьинский и Бийский районы, говорят в управлении.
Чтобы поездка по Чуйскому тракту была веселее, Алтайтурцентр создал увлекательный автомобильный аудиогид с элементами театрализации.
1,67 млн человек — численность туристов и экскурсантов за 10 месяцев в Алтайском крае.
Более 90 тыс. жителей края воспользовались услугами туркомпаний с января по июнь 2022 года. 33 тыс. из них выехали в другие регионы. 25 тыс. — в другие страны.
Что посетить 2023 году
Управление по туризму поделилось несколькими популярными вариантами для отпуска.
1. Предгорье Алтая
Здесь и Катунь — любимица водных туристов и фотографов. И «Бирюзовая Катунь» с Тавдинскими пещерами. А неподалеку — игорная зона «Сибирская монета» и озеро Ая, где можно как следует отдохнуть и развлечься.
2. Белокуриха
Курорт федерального значения, который неоднократно признавали лучшей здравницей в стране, говорят в ведомстве. Здесь используют как традиционные, так и современные технологии оздоровления: пантолечение, радоновые ванны и уникальный воздух предгорий эффективно работают с широким спектром заболеваний. Зимой здравница становится Меккой горнолыжного отдыха.
Вокруг Белокурихи сконцентрировано множество удивительных природных объектов. Это и известнейшая в регионе и во всем мире Денисова пещера, и каскад водопадов на реке Шинок — самых высоких в Алтайском крае.
3. Лебединый заказник
А любимое зимнее озеро у туристов — Светлое. Это уникальное место в зоне континентального климата, где зимуют лебеди-кликуны. Для гостей здесь построили смотровую площадку, мостики для наблюдения за птицами.
4. Соленые озера
Летом стоит посетить степную часть Алтая. Соленая вода его озер ничуть не уступает морской, а целебные грязи помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата человека. Самое популярное озеро — конечно, Яровое. Меньше влияния уделяют также весьма интересным Бурлинскому и Малиновому озерам.
5. Музеи-музеи-музеи
Не забудьте, отправляясь на курорт, заехать в музеи, связанными с именами великих земляков. Вас ждут истории жизни Василия Шукшина, Германа Титова, Михаила Калашникова, Валерия Золотухина и Михаила Евдокимова и многих других.
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Также ведомство посоветовало не бояться менее доступных мест для отдыха: Тигирекского заповедника, Царского кургана в Чарышском районе и других.