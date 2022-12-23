Лететь выше. Каким был 2022 год для туризма в Алтайском крае

Туристическая отрасль на Алтае, по заветам певицы Нюши, «летит выше». Число гостей по итогам года может достигнуть допандемийных показателей. А в количестве новых инвестиций регион и вовсе обгоняет свой 2019 год. Чем еще может похвастаться управление по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края — расскажем в материале.

Спрос на внутренний туризм растет

Управление ожидает, что в этот раз регион достигнет показателей допандемийного 2019 года. То есть, это — 2 млн туристов и экскурсантов.

«Спрос на отдых в крае, как и в целом внутри страны, и качественно, и количественно по многим направлениям превышал предложение», — говорят в ведомстве.

В этом не последнюю роль сыграла политическая ситуация: обстановка в мире и связанные с этим открытия и закрытия границ повлияли на туристские предпочтения и сместили фокус внимания на внутренние путешествия, уверены в управлении.

На 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на отдых в Алтайском крае в летний сезон. А санаторно-курортные комплексы лидировали в рейтинге популярности программы осеннего туристического кешбэка.

Как отметили в управлении, отели в межсезонье стали в среднем загружаться на 50% больше — и это при открытых зарубежных направлениях. С прошлого года вдвое увеличилось количество алтайских туроператоров, которые принимают участие в программе туристического кешбэка: с 8 до 15. Практически тот же результат и у средств размещения: с 30 до 54.

Отель SPA — курорт Кедровый. ecokedar.ru

Близкие иностранцы

Ведомство сообщило, что намерено сильнее продвигать турпродукты для ближайших соседей — Казахстана и Монголии.

«Наша страна вышла из Всемирной туристской организации, но по линии туризма у России с большинством стран поддерживаются отличные двусторонние отношения — ШОС, БРИКС, АТЭС и др. Поэтому как въездной, так и выездной международный туризм в ближайшее время будет ориентирован на эти рынки», — отметили в управлении.

Инвесторы не уходят

Около 600 дополнительных мест размещения ввели в эксплуатацию резиденты «Бирюзовой Катуни» в 2022 году.

С лета туристов принимает стилизованный под лагерь кочевников юрточный кемпинг «Алтайское кочевье». Комплекс включил в себя 12 юрт и ресторан.

Действующие резиденты увеличивают объем инвестиций и улучшают свои проекты. Например, глэмпинг «Август», начавший работу в 2021 году, увеличил количество домов-барнов до 20.

Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

В 2023 году двери откроют крупные туристические комплексы «Алтика-Алтай» и Grand Chalet Altay. Вместе они смогут принять более 400 человек единовременно.

В этом году экспертный совет особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» одобрил пять новых инвестиционных проектов на 1,5 млрд рублей. Это компании «Катунь Ривер», «Уклад Катунь Резорт», «Соника», «Хоббит вилладж», «Гранд-Крио Катунь». К 2025−2026 году они создадут как минимум 800 мест размещения.

В игорной зоне «Сибирская монета» инвестор уже открыл апарт-отель из 42 шале на 150 мест. На очереди строительство гостиничного комплекса на 240 номеров.

На площадке «Белокурихи Горной» продолжают строить пятизвездочный премиальный отель с клиникой превентивной медицины под брендом «Гранд-Крио». Работы планируют завершить в 2023 году. Кстати, чтобы построить объект, инвестор взял кредит по льготной ставке, предложенной государством по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Проект крио-лечебницы «Гранд-Крио Алтай». пресс-служба АО «Курорт Белокуриха» Проект крио-лечебницы «Гранд-Крио Алтай». пресс-служба АО «Курорт Белокуриха» Проект крио-лечебницы «Гранд-Крио Алтай». пресс-служба АО «Курорт Белокуриха» Проект крио-лечебницы «Гранд-Крио Алтай». пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

В следующем году начнут строительство гостиничного комплекса за 2 млрд рублей. Такое соглашение на Петербургском экономическом форуме регион подписал с группой компании «Азимут».

Также правительство края заключило дополнительное соглашение с корпорацией «Туризм.РФ». Согласно ему, для «Белокурихи Горной» разработают мастер-план. С его помощью на площадке планируют создать уникальный круглогодичный бальнеологический курорт.

Летом премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею построить 7-километровый радонопровод в «Белокурихе горной». Проект может получить федеральную поддержку.

Помощь автотуристам

В России продолжает набирать обороты автотуризм. В Алтайском крае момент не упускают и восстанавливают покрытия трасс по главным туристическим направлениям.

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» завершают строительство сети автомобильных дорог в «Белокурихе горной». Так в 2021 году открылась дорога к горнолыжному комплексу на Мишиной горе, а в этом декабре станет возможно проехать к Глухариной горе.

Гора Глухариная в Белокурихе. Пресс-служба «Курорт Белокуриха».

Также за счет инфраструктурных бюджетных кредитов начали реконструировать 20 км дороги «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь». Работу продолжат в 2023 году.

По семи туристическим направлениям отремонтировали более 40 км трасс благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Теперь отдыхающим будет проще добраться к озерам Гуселетово, Бурлинское, Светлое, а также посетить Солонешенский, Алтайский, Курьинский и Бийский районы, говорят в управлении.

Чтобы поездка по Чуйскому тракту была веселее, Алтайтурцентр создал увлекательный автомобильный аудиогид с элементами театрализации.

1,67 млн человек — численность туристов и экскурсантов за 10 месяцев в Алтайском крае. Более 90 тыс. жителей края воспользовались услугами туркомпаний с января по июнь 2022 года. 33 тыс. из них выехали в другие регионы. 25 тыс. — в другие страны.

Туризм , отдых , путешествие. altapress.ru.

Что посетить 2023 году

Управление по туризму поделилось несколькими популярными вариантами для отпуска.

1. Предгорье Алтая

Здесь и Катунь — любимица водных туристов и фотографов. И «Бирюзовая Катунь» с Тавдинскими пещерами. А неподалеку — игорная зона «Сибирская монета» и озеро Ая, где можно как следует отдохнуть и развлечься.

2. Белокуриха

Курорт федерального значения, который неоднократно признавали лучшей здравницей в стране, говорят в ведомстве. Здесь используют как традиционные, так и современные технологии оздоровления: пантолечение, радоновые ванны и уникальный воздух предгорий эффективно работают с широким спектром заболеваний. Зимой здравница становится Меккой горнолыжного отдыха.

Вокруг Белокурихи сконцентрировано множество удивительных природных объектов. Это и известнейшая в регионе и во всем мире Денисова пещера, и каскад водопадов на реке Шинок — самых высоких в Алтайском крае.

3. Лебединый заказник

А любимое зимнее озеро у туристов — Светлое. Это уникальное место в зоне континентального климата, где зимуют лебеди-кликуны. Для гостей здесь построили смотровую площадку, мостики для наблюдения за птицами.

Октябрьская фотоподборка altapress.ru. altapress.ru.

4. Соленые озера

Летом стоит посетить степную часть Алтая. Соленая вода его озер ничуть не уступает морской, а целебные грязи помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата человека. Самое популярное озеро — конечно, Яровое. Меньше влияния уделяют также весьма интересным Бурлинскому и Малиновому озерам.

5. Музеи-музеи-музеи

Не забудьте, отправляясь на курорт, заехать в музеи, связанными с именами великих земляков. Вас ждут истории жизни Василия Шукшина, Германа Титова, Михаила Калашникова, Валерия Золотухина и Михаила Евдокимова и многих других.

* * *

Также ведомство посоветовало не бояться менее доступных мест для отдыха: Тигирекского заповедника, Царского кургана в Чарышском районе и других.