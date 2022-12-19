Рай интроверта. В Белокурихе построят пятизвездочный санаторий, где можно оздоравливаться, не выходя из номера

Компания «Курорт Белокуриха» поделилась масштабными строительными планами. Весной 2023 года она начнет возводить новый пятизвездочный корпус санатория «Белокуриха» с процедурными кабинетами в каждом номере. Также задуман абсолютно новый санаторий «Белокуриха Горная» на одноименной инвестиционной площадке.

Как рассказывает заместитель гендиректора по строительству Александр Веприков, пятизвездочный корпус — новое направление для компании. В каждом из 50-ти номеров будет свой процедурный кабинет. Идею подсмотрели у российских и зарубежных коллег.

«Чтобы получить массаж или обертывание, нужно идти в лечебное отделение. А здесь к человеку уже будет приходить специалист, — объясняет Веприков. — Мы считаем, что такой подход просто необходим на нашем курорте и будет очень востребованным. Главные акценты в работе специалистов: детокс, оздоровление и лечение с индивидуальным подходом».

Здание возведут на месте, где уже начинали строительство конгресс-центра, и свяжут его переходом с главным корпусом.

«Конгресс-центр по разным причинам не реализовали в свое время, но строительство начали. Мы приняли решение, что на этой основе мы можем сделать еще один корпус», — объясняет замгендиректора компании Георгий Белоусов.

Трасса на Белокуриху. altairegion22.ru

Площадь здания составит порядка 7 тыс. кв. м. Каждый номер будет занимать от 40 до 70 кв. м.

Сегодня компания ведет проектные работы и завершают строительную экспертизу.

Кроме того, строители планируют запроектировать санаторий «Белокуриха Горная» — комплекс на 200−300 мест на одноименной инвестиционной площадке.

Более 400 млн рублей «Курорт Белокуриха» направит на ремонт, реконструкцию и строительство объектов в 2023 году.

Ранее руководство компании и мэр города рассказали, чем хорош курортный сбор.