15 декабря
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Туризм

Не резиновая. Почему турпоток в Белокуриху растет незначительно

Интерес к Белокурихе сильно растет, в отличие от турпотока. Об этом рассказал мэр города Константин Базаров на пресс-конференции ТАСС.

Санаторий "Катунь" входит в состав санаторно-курортного комплекса ЗАО "Курорт Белокуриха".
Санаторий "Катунь" входит в состав санаторно-курортного комплекса ЗАО "Курорт Белокуриха".
Архив ЗАО "Курорт Белокуриха".

Как отметил Базаров, турпоток после пандемии полностью восстановился еще в 2021 году. Тогда курорт посетили 270 тыс. туристов, из которых 150 тыс. получили полноценное санаторное лечение. По итогам 2022 года ожидается незначительный прирост — всего в 3−4%.

«Интерес к Белокурихе растет, но он ограничен местами размещения, — говорит Константин Базаров. Как объяснил мэр, сейчас политика крупных санаториев — улучшать комфортабельность и отказываться от двухместных номеров, где, как в советское время, в случайном порядке селили незнакомцев.

«Делать из трех номеров два с увеличенным количеством мест — тоже нормальная практика, — подтверждает замгендиректора компании «Курорт Белокуриха» Георгий Белоусов. — Мы развиваем семейный отдых».

Заполняемость санаториев «Курорта Белокурихи» с прошлого года выросла на 14% и составила почти 40 тыс. человек. Но отдыхающие стали чаще брать «короткие» путевки.

Санаторий, отдых в Белокурихе.
Санаторий, отдых в Белокурихе.
Сеть санаториев «Курорт Белокуриха», vk.com/kurortbelokurikha

«Это связано с тем, что выросла доля гостей из европейской части России и Урала, — объясняет Георгий Белоусов. — Это новые гости для нас, они пробуют на себе Белокуриху».

Если 2−3 года назад количество гостей из европейской части страны не превышало 5%, то сейчас приближается к 10%. «Например, раньше из Москвы приезжали 500 человек, а сейчас 1 тыс., — говорит Белоусов. — Для нас это существенный показатель».

Процент возвращающихся в санатории компании гостей составил 40% (против 34% прошлого года). Чаще такие отдыхающие берут номера выше по категории, чем в прошлые поездки.

«Думаю, темпы заполняемости снизятся. В самые популярные периоды — летом и в Новый год — мы загружены на 100%. Поэтому великого роста не будет», — заключил Белоусов.

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