Малые туристические круизы откроют на Курильских островах

Малые туристические круизы между островами откроют на Курилах в 2023 году. Власти Сахалинской области хотят увеличить длительность пребывания туристов, заявил ТАСС министр туризма региона Артем Лазарев.

В этом году планируют запустить два судна экспедиционного класса.

По словам Лазарева, сейчас Курильские острова — одно из ключевых туристических направлений РФ на Дальнем Востоке.

В летний сезон прошлого года гостиницы там были заполнены на 98%, сказал министр. В следующие три года хотят вдвое увеличить номерной фонд.

Сейчас на Курилах реализуют несколько инвестиционных проектов.