Малые туристические круизы откроют на Курильских островах

В этом году планируют запустить два судна экспедиционного класса.
По словам Лазарева, сейчас Курильские острова — одно из ключевых туристических направлений РФ на Дальнем Востоке.
В летний сезон прошлого года гостиницы там были заполнены на 98%, сказал министр. В следующие три года хотят вдвое увеличить номерной фонд.
Сейчас на Курилах реализуют несколько инвестиционных проектов.
«К примеру, в Северо-Курильске строится отель с рестораном и банным комплексом на 121 место, а уже в текущем году откроется премиум-глэмпинг на Кунашире. И это только часть проектов», — уточнил Лазарев.
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