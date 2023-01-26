26 января
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Туризм

Малые туристические круизы откроют на Курильских островах

Малые туристические круизы между островами откроют на Курилах в 2023 году. Власти Сахалинской области хотят увеличить длительность пребывания туристов, заявил ТАСС министр туризма региона Артем Лазарев.

Курильские острова.
Курильские острова.
СС0

В этом году планируют запустить два судна экспедиционного класса.

По словам Лазарева, сейчас Курильские острова — одно из ключевых туристических направлений РФ на Дальнем Востоке.

В летний сезон прошлого года гостиницы там были заполнены на 98%, сказал министр. В следующие три года хотят вдвое увеличить номерной фонд.

Сейчас на Курилах реализуют несколько инвестиционных проектов.

«К примеру, в Северо-Курильске строится отель с рестораном и банным комплексом на 121 место, а уже в текущем году откроется премиум-глэмпинг на Кунашире. И это только часть проектов», — уточнил Лазарев.

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